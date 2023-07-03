Перевод ТЭЦ-2 Алматы на газ: акимат выкупит более 600 участков для строительства газопровода

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области начнется строительство второй линии газопровода «Алматы-Байсерке-Талгар», чтобы обеспечить газом ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3. Для этого необходимо выкупить 612 земельных участков в Карасайском районе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В акимате Алматинской области сообщили, что в 2014 году завершилось строительство первой линии газопровода «Алматы-Байсерке-Талгар». В 2016 году постановлением акима региона установлена зона минимальных расстояний - 150 метров и охранная зона - 25 метров. В настоящее время возникла необходимость проложения второй линии для обеспечения газом ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, расположенных в Алматы.

Протяженность магистрального газопровода «Алматы-Байсерке-Талгар» на территории Карасайского района составляет 16 км. Он расположен в Иргелинском и Елтайском сельских округах. В соответствии с проектом будет увеличено давление газа с 3.5 МПа до 5.4 МПа. В этой связи необходимо увеличение зоны безопасности.

Согласно картографическим документам и экспликации земельных участков, подготовленных в зону безопасности вышеназванного газопровода, расположены 700 земельных участков. Из них 569 пустых земельных участков и 131 со строениями и подлежащих выкупу и сносу, в том числе 61 жилой дом.

«Согласно постановлению акима Карасайского района «О принудительном отчуждении земельных участков для государственных нужд, в том числе путем выкупа», по второму этапу из 569 необходимо выкупить 481 земельной участок. Ориентировочная стоимость при отчуждении составляет 3,2 млрд тенге. 88 земельных участков для ведения крестьянского хозяйства не подлежат выкупу и могут использоваться по целевому назначению. Мы сейчас ведем соответствующие работы. На сегодняшний день отделом сельского хозяйства и земельных отношений подготовлена бюджетная заявка в управление земельных отношений Алматинской области о выделении денежных средств для выкупа», - сказал аким Алматинской области Марат Султангазиев на встрече с жителями села Кокозек.

Также проведена оценка 131 строения с земельными участками на сумму 2,4 млрд тенге, до 10 июля завершится оценка 569 пустых земельных участков. Всем собственникам вручены уведомления.

Кроме того, владельцам были предложены равноценные земельные участки в селах Исаево, Береке, Аксенгир для обмена пустых земельных участков.

На встрече аким области также поручил аппарату акимата Карасайского района рассмотреть вопрос выплаты 50% компенсации за аренду жилья по программе субсидирования.

Ранее сообщалось, что новую газовую ТЭЦ-2 в Алматы начнут строить в августе этого года. Также стало известно, что Азиатский Банк Развития профинансирует строительство ТЭЦ-2.

Недавно заместитель председателя правления АО «НК «QazaqGaz» Мейрбек Ихсанов и генеральный директор АО «Интергаз Центральная Азия» Манас Тасыбаев проинспектировали ход строительства газопроводной инфраструктуры на алматинских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3.

В Минэкологии считают, что экологическая ситуация в Алматы улучшится за счет перевода ТЭЦ на газ.