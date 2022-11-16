Перевод госуслуг в проактивный формат будет продолжен – Багдат Мусин

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин отметил, что цифровизации сферы здравоохранения будет уделено особое внимание, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В направлении цифровизации есть моменты, требующие внимания. Отрасль здравоохранения нуждается в циркулярной трансформации. Сейчас мы работаем в этом направлении. В течение семи лет отрасль здравоохранения должна стать гораздо более предсказуемой, ориентированной на людей структурой, а возможность доступа к базам данных в формате OpenAPI должна работать и в этой области. Это необходимо для того, чтобы каждый человек был уверен, что он находится под наблюдением государства и о нем заботятся», - сказал Багдат Мусин, выступая на Форуме стратегических инициатив.

Министр также напомнил, что перевод госуслуг в проактивный формат будет продолжен.

«Анализируя данные каждой семьи, мы оказываем государственные услуги в проактивном формате. То есть, разбирая проблемы, от которых страдает каждый человек, каждая семья, мы предлагаем им гибкий сервис. К примеру, сегодня, когда рождается ребенок, мы высылаем сообщение с поздравлением от государства с одним вопросом: «Какое имя вы ребенку выбрали?». После ответа свидетельство о рождении автоматически выпускается. С этого года этот документ стал цифровым. То есть, наличие бумажного варианта не обязательно», - добавил Багдат Мусин.



