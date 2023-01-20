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    Перевести на казахский язык лучшие зарубежные фильмы поручили Минкультуры

    20 Января 2023, 18:46

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Для развития отечественной киноиндустрии важно запустить единую информационную систему мониторинга фильмов. По словам заместителя Премьер-Министра Алтая Кульгинова, это положительно отразится на развитии отечественного кинорынка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В вопросе развития сферы культуры важно отметить потенциал киноиндустрии, потому что кино считается действенным инструментом реализации государственной культурной политики. Главные зрители фильмов – молодежь. Нужны картины, пропагандирующие патриотизм, трудолюбие, семейные ценности, здоровый образ жизни, получение образования. Необходимо держать на особом контроле соответствие фильмов этим требованиям, которые снимаются за счет государственного бюджета», - сказал на заседании коллегии Алтай Кульгинов.

    По его словам, необходимо учитывать вкус зрителя и продумать механизм финансирования этих фильмов за счет государственного бюджета.

    «Важно запустить единую информационную систему мониторинга фильмов. Она нужна для развития сферы кино. Это положительно отразится на развитии отечественного кинорынка», - пояснил заместитель Премьер-Министра РК.

    Алтай Кульгинов также высказался по поводу дубляжа фильмов на государственном языке.

    «Необходимо перевести на казахский язык лучшие зарубежные фильмы. Это окажет положительное воздействие на расширение сферы применения государственного языка. Для развития сферы киноиндустрии необходимо активизировать работу с соответствующими ассоциациями. Глава государства поручил модернизировать национальную киностудию «Казахфильм». В этом направлении составлен конкретный план, прошу еще раз проработать и тщательно реализовать», - добавил Алтай Кульгинов.

    Ранее Алтай Кульгинов поручил проработать включение исторических памятников в список ЮНЕСКО.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Культура Минкультуры Искусство Алтай Кульгинов Кинематограф
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