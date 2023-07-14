Переведут ли экс-акима Актюбинской области под домашний арест

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В городском суде №2 Актобе прошли предварительные слушания по делу в отношении экс акима Актюбинской области, бывшего председателя АО «СПК Актобе» Ермека Имантаева. На слушаниях был обсужден вопрос об изменении меры пресечения в отношении подсудимого, который с февраля 2023 года находится в СИЗО в Актобе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На прошлых слушаниях адвокат и сам Имантаев просили изменить меру пресечения и перевести его под домашний арест в связи с ухудшением здоровья и перенесенной операции на сердце. В условиях следственного изолятора нет возможности получить реабилитационные процедуры, отметил адвокат Алданиязов. Гособвинитель выступил против изменения меры пресечения, на что судья попросил его предоставить письменные документы, подтверждающие возможность получить подсудимому лечение в условиях СИЗО.

Прокурор предоставил суду справку начальника СИЗО, в которой указано, что Имантаев находится на диспансерном учете с ишемической болезнью сердца, получает лечение и необходимые препараты.

«Судмедэкспертиза отметила, что показаний для госпитализации Имантаева в стационар не выявлено, он может находиться в условиях данного учреждения», - сказал прокурор Азамат Бахытжанов.

Адвокат подсудимого Даурен Алданиязов отметил, что все эти справки были получены до проведения Имантаеву операции на сердце в мае 2023 года.

«Эти документы были подготовлены до каронографии и стентирования, которые были проведены в мае 2023 года. Здесь указано, про стентирование от 2017, 2018 годов, а еще 2 стента не указаны. Подсудимый сейчас ходит с 4 стентами. Состояние его сильно ухудшилось, давление все время скачет. В условиях СИЗО ему находиться невозможно», - сказал адвокат.

Сам Имантаев отметил, что, несмотря на прописанные препараты, он сам не может подобрать дозу лекарства и для этого ему постоянно нужен кардиолог. Врач в СИЗО не является кардиологом и боится за его жизнь.

«С утра у меня был медосмотр у врача в СИЗО. Он мне сказал, что у него был следователь из Антикоррупционной службы, который требует у него справку о том, что я могу находиться после операции в тюрьме. Однако врач не может взять на себя такую ответственность. Он боится, что у меня будет инсульт или инфаркт.

Я сам не могу подобрать дозу лекарства у меня постоянно давление скачет. Мне нужна консультация кардиолога. В СИЗО нет стационара, для того чтобы попасть в стационар- поликлинику №2, мне нужно трое сопровождающих. Но в СИЗО нет такой возможности для сопровождения», - сказал Имантаев.

Утром 14 июля суд вынесет решение об избрании меры пресечения в отношении Имантаева.

Адвокат подсудимого прокомментировал журналистам, что есть все основания для перевода Имантаева под домашний арест.

«У него установлены 4 стента в сердце. В СИЗО во время жары 42-43 градуса было как в бане, и человеку с давлением, ишемической болезнью сердца там находиться невозможно. У него есть прописка в Актобе, думаю есть все основания для перевода Имантаева под домашний арест», - сказал Алданиязов.

Как известно, Е. Имантаева обвиняют по статье «Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, государственным лицом, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере». Подсудимого обвиняют в реализации земельного участка в 24 га с максимальным уменьшением его рыночной стоимости, минуя аудит.

В феврале в отношении Имантаева суд санкционировал арест на 2 месяца, в данное время он также находится в заключении в СИЗО.