Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 477.98 eur/kzt 488.93

    rub/kzt 7.93 cny/kzt 70.82
Прогноз погоды
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 15 °С
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз

    • Перестрелка в Узынагаше: подозреваемых объявили в розыск

    10 Августа 2022 12:45

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Подозреваемые в причастности к убийству молодого человека в селе Узынагаше Алматинской области объявлены в розыск с санкции суда, передает МИА «Казинформя» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Алматинской области.

    Разыскиваются:

    – Козыбаев Гани Муратұлы, 1991 года рождения, по подозрению в совершении особо опасных преступлений, предусмотренных пунктом 1,7,9 части 2 статьи 99 УК РК «Убийство», пунктом 2 части 3 статьи 293 УК РК «Хулиганство с применением огнестрельного оружия»;

    – Тыныштыков Аскар Жаныбекұлы, 1992 года рождения, по подозрению в совершении особо опасных преступлений по части 3 статьи 24, пунктам 1,7,9 части 2 статьи 99 УК РК «Покушение на убийство», по пункту 2 части 3 статьи 293 УК РК «Хулиганство с применением огнестрельного оружия»;

    – Шокенов Серикбол Муратбекович, 1992 года рождения, по подозрению в совершении преступления по пункту 2 части 3 статьи 293 УК РК «Хулиганство с применением огнестрельного оружия»;

    – Аукенов Нурсултан Бахтиярулы, 1992 года рождения, по подозрению в совершении преступления по п. 2 ч. 3 ст. 293 УК РК «Хулиганство с применением огнестрельного оружия».

    Ранее сообщалось, что группа мужчин 4 августа устроила перестрелку в селе Узынагаш Алматинской области, в результате чего три человека получили огнестрельные ранения и были госпитализированы в больницу, один скончался в реанимационном отделении. Состояние здоровья двух пациентов с ранениями врачи оценивали как тяжелое.
    #Алматинская область #Борьба с преступностью #Общество
    Новости по теме
    Популярное
    1 Может ли курс доллара превысить 500 тенге к осени – мнение эксперта
    2 Назначен первый заместитель акима Жамбылской области
    3 Назначен первый заместитель прокурора Атырауской области
    4 Мужчина поймал упавшую с 10 этажа девочку в Нур-Султане
    5 Назначен начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Жетысуской области