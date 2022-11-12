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      Мангистауская область

    Перестрелка произошла в кафе в Актау

    12 Ноября 2022, 21:28

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - 12 ноября в Мангистаускую областную больницу из кафе «WOW» были доставлены двое граждан в возрасте 19 лет. У одного из них - дробовое ранение, а у второго - закрытая травма коленного сустава, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

    На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по задержанию всех участников инцидента.

    Данный факт зарегистрирован по статье 24 ч.3 - 99 ч.2 п.9 УК РК (Покушение на убийство из хулиганских побуждений).

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Мангистауская область МВД РК
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