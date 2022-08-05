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    • Перестрелка произошла в Алматинской области, один человек погиб

    5 Августа 2022 11:15

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Группа мужчин устроила перестрелку в селе Узынагаш, в результате чего получили ранения три человека. Один из них скончался в больнице. Полиция ищет подозреваемых, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В департаменте полиции Алматинской области сообщили, что 4 августа около 16:20 в больницу села Узынагаш Жамбылского района с огнестрельными ранениями были госпитализированы трое местных жителей. Один из пострадавших скончался в реанимационном отделении.

    Полицией незамедлительно предприняты меры, направленные на установление всех обстоятельств по факту и задержание лиц, причастных к преступлению. В ходе розыскных мероприятий был объявлен план «Перехват» и личный состав полицейских подразделений региона ориентирован на задержание подозреваемых.

    «Предварительно установлено, что инцидент с применением оружия произошел среди группы местных жителей по причине неприязненных отношений. В настоящее время все участники конфликта установлены, проводятся мероприятия по их задержанию», - проинформировали в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.

    Недавно двое человек также получили ранения во время перестрелки в городе Есике Алматинской области. Один из раненых скончался.



    Скрин из видео

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    #Алматинская область #Борьба с преступностью #Происшествия #Видео #Криминал
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