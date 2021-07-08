Перестрелка произошла на границе Кыргызстана и Таджикистана

БИШКЕК. КАБАР - ХОВАР - КАЗИНФОРМ - На кыргызско-таджикской границе произошла перестрелка между военнослужащими пограничных ведомств Кыргызстана и Таджикистана, передает МИА «Казинформ».

Как сообщает кыргызстанское информационное агентство «Кабар» со ссылкой на отдел по связям с общественностью и СМИ Пограничной службы Госкомитета нацбезопасности (ПС ГКНБ) КР, инцидент произошел 8 июля около 17:00 на кыргызско-таджикском участке государственной границы Кыргызстана.

«Пограничный наряд Пограничной службы ГКНБ КР нес службу вдоль кыргызско-таджикской границы в районе перевала Наумина в Лейлекском районе Баткенской области. Следуя по заданному маршруту, в местности перевала Чашмагильдан пограничный наряд ПС ГКНБ КР был подвергнут внезапному нападению со стороны пограничников Таджикистана. Произошла перестрелка между военнослужащими», - говорится в сообщении.

Информация по пострадавшим в ходе инцидента уточняется.

В свою очередь, Национальное информационное агентство Таджикистана «Ховар» приводит заявление пресс-центра Пограничных войск ГКНБ Республики Таджикистан, согласно которому 8 июля в 14 часов 55 минут четверо кыргызских пограничников незаконно пересекли государственную границу Республики Таджикистан на участке Росровут района Деваштич Согдийской области.

«Нарушители были одеты в военную и гражданскую форму, имели при себе автоматы Калашникова, намеревались похитить 9 лошадей, принадлежащих жителям района Деваштич, и увести на территорию Кыргызстана. На предупреждение таджикских пограничников о нарушении ими госграницы кыргызские военнослужащие открыли стрельбу из автоматического оружия. Ответным огнем таджикских пограничников двое нарушителей были ранены «, - передает «Ховар «.

В настоящее время представители компетентных органов двух стран находятся на месте происшествия для выяснения обстоятельств инцидента.