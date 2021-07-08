Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Перестрелка произошла на границе Кыргызстана и Таджикистана

    8 Июля 2021, 22:28

    БИШКЕК. КАБАР - ХОВАР - КАЗИНФОРМ - На кыргызско-таджикской границе произошла перестрелка между военнослужащими пограничных ведомств Кыргызстана и Таджикистана, передает МИА «Казинформ».

    Как сообщает кыргызстанское информационное агентство «Кабар» со ссылкой на отдел по связям с общественностью и СМИ Пограничной службы Госкомитета нацбезопасности (ПС ГКНБ) КР, инцидент произошел 8 июля около 17:00 на кыргызско-таджикском участке государственной границы Кыргызстана.

    «Пограничный наряд Пограничной службы ГКНБ КР нес службу вдоль кыргызско-таджикской границы в районе перевала Наумина в Лейлекском районе Баткенской области. Следуя по заданному маршруту, в местности перевала Чашмагильдан пограничный наряд ПС ГКНБ КР был подвергнут внезапному нападению со стороны пограничников Таджикистана. Произошла перестрелка между военнослужащими», - говорится в сообщении.

    Информация по пострадавшим в ходе инцидента уточняется.

    В свою очередь, Национальное информационное агентство Таджикистана «Ховар» приводит заявление пресс-центра Пограничных войск ГКНБ Республики Таджикистан, согласно которому 8 июля в 14 часов 55 минут четверо кыргызских пограничников незаконно пересекли государственную границу Республики Таджикистан на участке Росровут района Деваштич Согдийской области.

    «Нарушители были одеты в военную и гражданскую форму, имели при себе автоматы Калашникова, намеревались похитить 9 лошадей, принадлежащих жителям района Деваштич, и увести на территорию Кыргызстана. На предупреждение таджикских пограничников о нарушении ими госграницы кыргызские военнослужащие открыли стрельбу из автоматического оружия. Ответным огнем таджикских пограничников двое нарушителей были ранены «, - передает «Ховар «.

    В настоящее время представители компетентных органов двух стран находятся на месте происшествия для выяснения обстоятельств инцидента.

    Автор:

    Происшествия Таджикистан Кыргызстан
    Новости по теме
    Новости по теме
    Ввоз табачных стиков на 6 млн тенге пресекли на казахстанско-кыргызском участке госграницы
    Казахстанский опыт качественного медицинского образования презентовали в Таджикистане
    Казахская диаспора в Кыргызстане почтила память погибших при пожаре в области Абай
    Скопление автотранспорта на госгранице прокоментировали в Пограничной службе КНБ РК
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
    5 Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков