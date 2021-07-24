Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Перестрелка произошла на армяно-азербайджанской границе

    24 Июля 2021, 01:13

    БАКУ-ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ - На одном из участков армяно-азербайджанской государственной границы произошла перестрелка, в результате которой погиб один военнослужащий Азербайджана и ранены трое военнослужащих Армении, передает МИА «Казинформ».

    Как передает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Азербаджана, 23 июля примерно в 16:00 подразделения армянских вооруженных сил с позиций на территории Басаркечярского района подвергли обстрелу позиции Азербайджанской армии на Кяльбаджарском участке армяно-азербайджанской государственной границы, в результате которого прапорщик Ягублу Фарман Тельман оглу стал шехидом.

    По сообщению Арменпресс со ссылкой на пресс-службу Минобороны Армении, вооруженные силы Азербайджана 23 июля, в районе 17:00 часов, открыли огонь по армянским позициям, расположенным на участке Гегаркуника армяно-азербайджанской границы, в результате чего трое военнослужащих Вооруженных сил Армении получили легкие ранения.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Азербайджан Армения
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстан принял участие в Международном фестивале национальных культур в Баку
    Президент Армении оставил запись в книге соболезнований в посольстве Казахстана
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
    4 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    5 Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков