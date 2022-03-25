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    Пересмотрят ли размер штрафов за нарушение ПДД в Казахстане

    25 Марта 2022, 17:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство внутренних дел не рассматривает возможность снижения размера административных штрафов. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Алексей Милюк, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Хотелось бы отметить, что размеры административных штрафов и санкций по административным и уголовно-административным правонарушениям устанавливаются, исходя из степени общественной опасности совершенных деяний. Цель этих санкций – привить правонарушителям нормы законопослушного поведения и их размер устанавливается в зависимости от того насколько они влияют на правосознание граждан, чтобы на наших дорогах и улицах было безопасно и комфортно находиться», - проинформировал Алексей Милюк на брифинге в СЦК.

    По словам спикера, любое снижение административных штрафов должно быть обоснованным и не повлечь ухудшение ситуаций на дорогах.

    «На сегодняшний день, к сожалению, можно констатировать факт, что ситуация ухудшилась и Министерство внутренних дел не рассматривает возможность снижения размера административных штрафов», - добавил он.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Борьба с преступностью Безопасность МВД РК
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