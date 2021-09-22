Пересмотреть зарплату ученых НИИ проблем биологической безопасности предлагают депутаты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пересмотреть уровень оплаты труда ведущих ученых НИИ проблем биологической безопасности предлагают депутаты Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ранее основой деятельности НИИ проблем биологической безопасности была разработка и производство вакцин ветеринарного назначения и средств для борьбы с болезнями растений. Поэтому вызывает тревогу вопрос о будущем этих направлений. Как и зачем Минздрав будет их поддерживать? Если же они будут оптимизированы, под угрозой окажется целое направление биологической науки и биобезопасность страны!» - сказала мажилисмен Ирина Смирнова, озвучивая депутатский запрос в адрес заместителя Премьер-Министра РК Ералы Тугжанова на пленарном заседании палаты.

Депутат напомнила, что территория нашей страны является очагом для многих зоонозных инфекций, таких как чума, сибирская язва, бруцеллёз, бешенство, геморрагическая лихорадка, оспа животных и т.д.

«Вместе с тем непосредственно Институт проблем биологической безопасности нуждается в большем внимании и поддержке: особом порядке госзакупок, к примеру остродефицитных реактивов, которые нужно совершать здесь и сейчас, а не через месяцы проводимых тендеров, где как-то выиграла кенийская компания, в дальнейшем оказавшаяся мошеннической. Нужен другой уровень оплаты труда ведущих ученых, что может быть решит вопрос омоложения кадров. За все годы ни один выпускник программы «Болашак» не пришел работать в столь наукоемкое государственное учреждение. В институте отмечается износ лабораторных и вспомогательных корпусов, автопарка. Нет специальных рефрежираторов для транспортировки биопрепаратов. Нет маточного поголовья животных для проведения исследований», - добавила Ирина Смирнова.