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    Пересмотреть требования в сфере долевого строительства планируют в Казахстане

    15 Февраля 2022, 13:49

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как намерены в Казахстане демонополизировать строительный рынок, рассказал министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Было отмечено, что министерством совместно с Агентством по защите конкуренции проработаны слабые места и определены меры по трем основным направлениям: регулирование участия в долевом строительстве; предоставление земель и планирование застройки; совершенствование процедур государственных закупок.

    «Для реализации выработанных мер необходимо пересмотреть требования в сфере долевого участия в жилищном строительстве, а также внести изменения в Земельный кодекс и закон о государственных закупках. Изменения будут предусматривать исключение внеконкурсного предоставления земельных участков, совершенствование требований в долевом строительстве путем усиление отвественности за обход законодательства и выявление незаконного привлечения средств дольщиков», - пояснил Каирбек Ускенбаев.

    В части государственных закупок предлагается ввести обязательство предоставления проектов производства работ на этапе тендера с указанием материальных ресурсов;

    установить предельную сумму закупок для участия в конкурсе, а также разграничить показатель уплаченных налогов по видам работ и услуг;

    администрировать взаимоотношения, в части субподряда (усилить ответственность, ограничить объем передаваемых работ и установить демпинг по стоимости субподрядных работ).

    Соответствующий пакет законодательных поправок уже сформирован.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Строительство Жилье
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