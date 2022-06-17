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    Пересмотреть стратегию развития угольной промышленности призвали в Мининдустрии

    17 Июня 2022, 12:56

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Выбранное Казахстаном направление на пути к углеродной нейтральности приведет к глубокой комплексной переработке угля в стране. Об этом заявил заместитель председателя Комитета индустриального развития МИИР РК Турар Жолмагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За прошедший отопительный сезон проведена большая работа по обеспечению углем коммунально-бытового сектора и населения. Безусловно, данная работа была выполнена благодаря эффективному управлению производственными процессами, что позволило своевременно обеспечить потребителей необходимом количеством угля. Для нашего министерства приоритетом является социальное партнерство в угольной отрасли», - сказал Турар Жолмагамбетов на III Форуме угольной промышленности.

    Он напомнил, что при министерстве действует постоянная отраслевая комиссия по социальному партнерству, где рассматриваются проблемные вопросы предприятий угольной отрасли, а также положительный опыт компаний по созданию безопасных условий труда и снижению производственного травматизма, социальные проекты, кадровые вопросы и другие.

    «Выбранный курс углеродной нейтральности страны приведет к реализации проектов по глубокой комплексной переработке угля в Казахстане и позволит развивать углехимическую отрасль, что может существенно повлиять на эффективность использования угольного потенциала Казахстана и повысить роль угля путем улучшения экологии. Необходимо пересмотреть стратегию развития в сторону получения из угля жидких и газообразных топлив. Хотелось бы отметить, что министерство будет поддерживать политику, направленную на глубокую комплексную переработку угля для получения продуктов с высокой добавленной стоимостью», - заключил представитель Минидустрии.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Энергетика Промышленность Экономика МИИР РК
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