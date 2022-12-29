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      Северо-Казахстанская область

    Пересмотреть стоимость школьного питания просят предприниматели в СКО

    29 Декабря 2022, 16:16

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске арендаторы школьных столовых просят пересмотреть стоимость питания из-за роста цен на продукты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы региональной палаты предпринимателей, на заседании комитета услуг предприниматели пожаловались на то, что до сих пор не получили информацию о стоимости питания школьников на следующий год, примерное меню.

    Выяснилось, что управление образования стоимость школьного питания за счет фонда Всеобуча оставляет на прежнем уровне. Решение объясняют тем, что уже поднимали до уровня 500 тенге в прошлом году. Предприниматели же с таким решением не согласны.

    «Себестоимость нашей продукции по нынешним ценам на продукты получается 430-450 тенге и это без наших расходов на заработную плату и другие траты», – сказала индивидуальный предприниматель Валентина Пышная.

    На заседании комитета управлению образования рекомендовали пересмотреть стоимость питания для малообеспеченных детей в сторону увеличения до 614 тенге и представить примерное меню с нормой выхода блюд в зависимости от возраста обучающихся.

    Вопрос рассмотрят на следующем заседании отраслевого комитета.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Образование Экономика
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