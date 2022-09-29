Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Пересмотреть стандарты по обеспечению цифровых сервисов для людей с инвалидностью призывает сенатор

    29 Сентября 2022, 12:45

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Во время пандемийного карантина казахстанцы с инвалидностью оказывались в информационном вакууме. Причина тому - отсутствие доступа к цифровым технологиям. О сложностях, с которыми приходится сталкиваться людям с инвалидностью, в своем депутатском запросе сообщила сенатор Ляззат Калтаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По ее словам, в условиях ЧС, эта группа казахстанцев не только осталась без доступа к информации, но и не могла элементарно получать соцпомощь и услуги, в том числе заказывать доставку продуктов и лекарств онлайн.

    «Назрела необходимость пересмотреть существующие стандарты по обеспечению информацией, цифровыми ресурсами и сервисами. Давно стоит на повестке, но до сих пор не подписан Марракешский договор «Об облегчении доступа незрячих и лиц с нарушениями зрения или иными ограниченными способностями воспринимать печатную информацию к опубликованным произведениям». Подписание данного договора, а также внедрение аудиодескрипции (описание значимых визуальных элементов произведений искусства или медиапродукции) - давний запрос казахстанских лиц с нарушением зрения, дающий им доступ к культурным, образовательным и научным ресурсам», - подчеркнула сенатор.

    В этой связи, Ляззат Калтаева предложила рассмотреть вопросы по пересмотру стандартов по обеспечению цифровых ресурсов и сервисов для людей с инвалидностью, разработке и внедрению стандартов доступности информации в формате Easy-to-Read или «Простыми словами» для лиц с нарушениями интеллекта, а также по принятию мер в части обеспечения каналами оповещений населения в период ЧП с учетом форматов подачи информации, удобной для лиц с инвалидностью.

    «В настоящее время Правительство разрабатывает Социальный кодекс. Считаем, что это самое подходящее время внести в него столь важные и давно ожидаемые изменения, касающиеся прав казахстанцев с инвалидностью на получение информации», - озвучила депутат Калтаева.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Сенат Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Реабилитационный центр для лиц с инвалидностью на 150 мест появится в Астане
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    4 Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
    5 Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО