Пересмотреть стандарты по обеспечению цифровых сервисов для людей с инвалидностью призывает сенатор

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Во время пандемийного карантина казахстанцы с инвалидностью оказывались в информационном вакууме. Причина тому - отсутствие доступа к цифровым технологиям. О сложностях, с которыми приходится сталкиваться людям с инвалидностью, в своем депутатском запросе сообщила сенатор Ляззат Калтаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По ее словам, в условиях ЧС, эта группа казахстанцев не только осталась без доступа к информации, но и не могла элементарно получать соцпомощь и услуги, в том числе заказывать доставку продуктов и лекарств онлайн.

«Назрела необходимость пересмотреть существующие стандарты по обеспечению информацией, цифровыми ресурсами и сервисами. Давно стоит на повестке, но до сих пор не подписан Марракешский договор «Об облегчении доступа незрячих и лиц с нарушениями зрения или иными ограниченными способностями воспринимать печатную информацию к опубликованным произведениям». Подписание данного договора, а также внедрение аудиодескрипции (описание значимых визуальных элементов произведений искусства или медиапродукции) - давний запрос казахстанских лиц с нарушением зрения, дающий им доступ к культурным, образовательным и научным ресурсам», - подчеркнула сенатор.

В этой связи, Ляззат Калтаева предложила рассмотреть вопросы по пересмотру стандартов по обеспечению цифровых ресурсов и сервисов для людей с инвалидностью, разработке и внедрению стандартов доступности информации в формате Easy-to-Read или «Простыми словами» для лиц с нарушениями интеллекта, а также по принятию мер в части обеспечения каналами оповещений населения в период ЧП с учетом форматов подачи информации, удобной для лиц с инвалидностью.

«В настоящее время Правительство разрабатывает Социальный кодекс. Считаем, что это самое подходящее время внести в него столь важные и давно ожидаемые изменения, касающиеся прав казахстанцев с инвалидностью на получение информации», - озвучила депутат Калтаева.