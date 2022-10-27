Пересмотреть порядок отбора объектов госаудита предложил сенатор

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сенатор Андрей Лукин раскритиковал работу Комитета государственного аудита из-за проведения неэффективных и безрезультативных проверок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В своем депутатском запросе на имя Премьер-Министра страны сенатор заявил, что аудиторами фиксируются однотипные и повторяющиеся из года в год нарушения. При ненадлежащей организации работы проверки оказались безрезультативными.

«Из 82 запланированных мероприятий 28 или более 34% необоснованно включены в годовые перечни. Отдельные проверенные министерства не имели какого-либо уровня риска. В результате ненадлежащей организации работы проверки оказались безрезультативными и неэффективными», - сказал Андрей Лукин на пленарном заседании палаты.

Депутат поднял вопрос проведения камерального контроля. По информации сенатора, территориальные департаменты такой вид контроля не провели, хотя должны были провести по более 3 тысячам процедур госзакупок на общую сумму свыше 300 млрд тенге. Даже при проведении контроля должностные лица нередко проводят подсчет условных скидок самостоятельно, а значит решение зависит от субъективного мнения проверяющего лица. В отдельных случаях аудиторы при явных признаках уголовных правонарушений не направляют материалы в правоохранительные органы и не принимают меры административного воздействия.

Сенатор озвучил ряд предложений для улучшения работы аудиторов и повышения эффективности управления и использования бюджетных средств, активов государства и квазигосударственного сектора.

«Предлагаю пересмотреть критерии Системы управления рисками и порядок отбора объектов госаудита, строго соблюдать требования отраслевых приказов в части обязательности их исполнения, разработать методологическую основу единообразного применения норм законодательства о госзакупках при проведении камерального контроля, исключить человеческий фактор в процессе вынесения и отмены распоряжений о приостановлении расходных операций путем автоматизации через информационные системы», - резюмировал Андрей Лукин.