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    Пересмотреть политику финансирования стройобъектов требуют в столице

    23 Сентября 2022, 16:16

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Проблему финансирования строительных объектов, реализуемых по государственному заказу, поднял директор Палаты предпринимателей города Астаны Бейсен Жолболдиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В госзакупках у нас большой пробел, когда в целом акимат или администратор бюджетных программ финансирует по следующему принципу – на финансовый год условно тысячу или десять тысяч поставят на счет, а основная сумма ложится на следущий год. Естетсвенно, нормальный бизнесмен за свой счет строить не будет объект по государственному заказу», - сказал Бейсен Жолболдиев в ходе встречи бизнес-сообщества города с депутатами Сената по вопросам строительной отрасли.

    Было отмечено, что финансирование реализуемых проектов зачастую происходит с задержками. Предприниматели терпят огромные убытки непосредственно из-за некорректного исполнения графика финансирования. Текущие условия авансирования являются убыточными, так как подразумевают некоторые ограничения в использовании финансовых средств. Аванс настолько мизерен, что не играет существенной роли в процессе строительства объекта.

    В этой связи в палате предпринмаелей предлагают: п ересмотреть политику финансирования и планирования бюджетирования объектов; п ересмотреть размеры аванса и политики авансирования.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Астана Строительство
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