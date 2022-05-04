Пересмотреть план по проведению Года детей призвали депутаты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутат Мажилиса Динара Закиева раскритиковала план мероприятий по проведению Года детей в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Президент страны, объявив 2022-ой Годом детей, отметил, что речь идет не о лозунгах и праздничных мероприятиях, а о конкретных мерах со стороны государственных органов в области защиты детства. В связи с этим, на площадке Совета по вопросам семьи и социальной защиты населения при партии AMANAT депутатами Мажилиса Парламента и экспертами обсужден план мероприятий по проведению Года детей, в ходе которого Министерство образования РК согласилось с конструктивной критикой по подходам и содержанию плана», - сказала Динара Закиева, озвучивая депутатский запрос на пленарном заседании палаты.

К примеру, по ее словам, 70 % пунктов плана, утвержденного на республиканском уровне, включают в себя творческие конкурсы, сборы, слеты, акции, выработку различных рекомендаций, церемонии открытия школ, строительство которых ранее было запланировано. Есть даже отдельным пунктом - открытие летнего сезона отдыха в лагерях, включая «Балдаурен», которое и так ежегодно проводится, как и все вышеназванные мероприятия.

«Создалось впечатление, что включили мероприятия, удобные для того, чтобы завтра отчитаться: «запланировано 50 и исполнено 50», а не для решения актуальных проблем детства в стране. Таким же принципом, видимо, воспользовалось большинство регионов при составлении своих планов, на которые предусмотрели более 100 млрд тенге: от 3 до 32 млрд тенге на регион», - добавила Динара Закиева.

По ее словам, в Костанайской области выделено 13,2 млрд тенге на реализацию преимущественно формальных 57 мероприятий по 7 направлениям плана проведения Года детей. Тем временем, в Шымкенте по истечению 4 месяцев до сих пор рассматривают выделение бюджета на предусмотренные мероприятия.

«Таким образом, возникают вопросы: неужели нельзя было аккумулировать все средства и в этот Год детей полностью направить их на реализацию системных мер, таких как обеспечение детей бесплатным горячим питанием в школе, отдыхом в летних лагерях или решить проблему нехватки дворцов школьников, детских спортивных объектов в сельских округах и многое другое? Почему Минобразования как уполномоченный орган в сфере охраны прав детей не скоординировало работу в данном направлении? Учитывая, что еще в начале февраля депутатами был направлен запрос по итогам проведения анализа ситуации по вопросам защиты детства с конкретными предложениями», - подчеркнула Динара Закиева.

Депутаты предложили пересмотреть план по проведению Года детей и, уменьшив количество мероприятий, направить средства на конкретные решения актуальных проблем детства в Казахстане.