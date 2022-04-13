Пересмотреть национальную водную политику предлагают депутаты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Айжан Скакова подняла проблему дефицита воды в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Международные организации причисляют Казахстан к числу стран, испытывающих растущий водный стресс. Средняя водообеспеченность по стране за последние 20 лет неуклонно снижалась. Одним из самых ярких и тяжелых проявлений нехватки воды стала небывалая засуха в южных и западных регионах страны в прошлом году, которая вызвала нехватку кормов и массовый падеж скота. К сожалению, тенденция будет сохраняться, и Казахстан может столкнуться с деградацией озерных и речных экосистем, сельского хозяйства, рыболовного промысла и в целом – ухудшением экологических условий для жизни людей», - отметила Айжан Скакова в своем депутатском запросе в адрес Премьер-Министра РК.

По словам мажилисмена, отечественные ученые годами призывают обратить внимание на водную сферу и их голос, наконец, услышан – Глава государства Касым-Жомарт Келемевич Токаев внес водную безопасность в политическую повестку на самом высшем уровне.

«Однако ряд проблем сохраняется, более того – набирает остроту. Сегодня мы хотим обратить внимание Правительства на проблемы Балхаш-Алакольского бассейна. Как следует из названия, самые крупные водоемы бассейна – это озера Балхаш и Алаколь – не только туристические жемчужины страны, но и важнейший элемент жизни в регионах. Балхаш-Алакольский бассейн – один из самых крупных и сложных среди существующих в республике восьми бассейнов: здесь большая площадь орошаемых земель (более 600 тысяч га), развитая промышленность, гидроэнергетика, сельское хозяйство», - проинформировала Айжан Скакова.

Депутат подчеркнула, что экологическая угроза высыхания озера вследствие нерационального водопользования усугубляется еще и загрязнением водоема промышленными отходами горно-металлургического комбината.

В связи с этим депутаты Народной партии Казахстана предлагают пересмотреть национальную водную политику

«Пора принять уже многократно озвученную рекомендацию по разработке полноценной отдельной государственной программы по управлению водными ресурсами – вместо встроенных в национальный проект «Жасыл Казахстан» отдельных мер по углублению каналов», - считает Айжан Скакова.