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    Пересмотреть методологии финансирования строительства жилья предлагают в Казахстане

    15 Сентября 2021, 12:58

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пересмотреть методологии финансирования строительства жилья и инженерных сетей предлагает депутат Мажилиса Сергей Симонов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодняшний день, при реализации программы по строительству многоквартирных жилых домов строительно-монтажные работы (СМР), технический и авторский надзоры, обеспечение наружными инженерными сетями, а также благоустройство территории финансируются из разных источников, поэтому фактические затраты на 1 квадратный метр никто не сможет назвать», - отметил Сергей Симонов, озвучивая депутатский запрос в адрес заместителя Премьер-Министра РК Романа Скляра на пленарном заседании платы.

    Депутат добавил, что при проведении тендера на СМР и технадзор заказчики сталкиваются с трудностями, определяя победителя, то есть бывают случаи, когда утвержден подрядчик на СМР, а определение технадзора затягивается, что, в свою очередь, не позволяет получить необходимое уведомление о начале СМР. Начало строительства откладывается.

    Аналогичная ситуация происходит и при определении подрядчиков на строительство сетей к жилым домам и благоустройству дворовой территории.

    Вследствие этого нередко случается так, что жилой дом готов, а инженерных сетей и благоустройства к нему нет. При этом подрядчик по благоустройству территории определен, но все по той же причине, из-за отсутствия сетей, не имеет возможность вести работы по облагораживанию дворовой территории.

    В конечном итоге готовые для заселения дома простаивают, так как ввиду отсутствия сетей и благоустройства ввести их в эксплуатацию невозможно

    «Более того, застройщик не имеет возможности передать объект на баланс заказчика и несет убытки по его содержанию порой до полутора лет, а социально уязвимые слои населения, нуждающиеся в жилье, все это время не могут въехать в долгожданные квартиры. Сроки простаивания таких объектов в среднем могут варьироваться от 6 до 18 месяцев. Как мы знаем, такие случаи свойственны не только при строительстве жилья, но и объектов социальной сферы», - пояснил Сергей Симонов.

    Другая проблемная ситуация, по словам депутата, складывается с проектированием и строительством сетей для ИЖС, которые финансируются за счет республиканского бюджета.

    «Дело в том, что, согласно программе, такие сети строятся только для подключения ИЖС. В случае же, когда при развитии новых микрорайонов в населенных пунктах экономически и эргономически целесообразна прокладка одной магистральной сети для обеспечения полной потребности с учетом развития населенного пункта, в финансировании отказывают. Аргументируя тем, что объекты строительства сетей будут использоваться не по назначению, то есть к ним помимо ИЖС будут подключены другие объекты.В результате приходится переделывать проекты, чтобы получить финансирование из РБ, это приводит к увеличению сроков строительства сетей и затягиванию сроков предоставления участков очередникам для строительства ИЖС», - подчеркнул Сергей Симонов.

    В связи с этим депутат считает необходимым пересмотреть методологии финансирования строительства жилья и сетей.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Мажилис Строительство Жилье
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