Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    Пересмотреть механизмы господдержки сельхозотрасли поручил Алихан Смаилов

    15 Февраля 2022, 11:23

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов поручил решить вопросы по обеспечению сельхозтоваропроизводителей удешевленным дизтопливом, семенами, удобрениями и пестицидами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Главой государства особо отмечена необходимость качественного и своевременного проведения весенне-полевых работ. Важно решить все вопросы по обеспечению сельхозтоваропроизводителей удешевленным дизельным топливом, семенами, удобрениями и пестицидами. Акиматам областей необходимо принять меры по сохранению и бережному использованию запасов влаги посредством применения соответствующих технологий», - сказал Алихан Смаилов по итогам заседания Правительства.

    Глава Кабмина отметил необходимость ускорения работы по совершенствованию системы государственной поддержки сельскохозяйственной отрасли.

    «Поручаю Министерству сельского хозяйства до 1 июня текущего года пересмотреть и оптимизировать механизмы оказания господдержки с созданием единой государственной информационной системы и обеспечить бесплатный доступ к ней. Обязательными условиями должны стать равный доступ к мерам господдержки для всех субъектов АПК вне зависимости от размеров и форм хозяйствования и закрепление их встречных обязательств», - резюмировал Алихан Смаилов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Премьер-министр РК Сельское хозяйство
    Новости по теме
    Новости по теме
    Поголовье племенного скота растет в Карагандинской области
    Более 220 тысяч тонн подсолнечного масла экспортировал Казахстан в 2022 году
    Повлияет ли жара на урожай – комментарий главы Минсельхоза
    Ряд задач перед новым акимом ВКО обозначил Премьер-Министр РК
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    3 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    4 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    5 В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами