Пересмотреть механизмы господдержки сельхозотрасли поручил Алихан Смаилов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов поручил решить вопросы по обеспечению сельхозтоваропроизводителей удешевленным дизтопливом, семенами, удобрениями и пестицидами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Главой государства особо отмечена необходимость качественного и своевременного проведения весенне-полевых работ. Важно решить все вопросы по обеспечению сельхозтоваропроизводителей удешевленным дизельным топливом, семенами, удобрениями и пестицидами. Акиматам областей необходимо принять меры по сохранению и бережному использованию запасов влаги посредством применения соответствующих технологий», - сказал Алихан Смаилов по итогам заседания Правительства.

Глава Кабмина отметил необходимость ускорения работы по совершенствованию системы государственной поддержки сельскохозяйственной отрасли.

«Поручаю Министерству сельского хозяйства до 1 июня текущего года пересмотреть и оптимизировать механизмы оказания господдержки с созданием единой государственной информационной системы и обеспечить бесплатный доступ к ней. Обязательными условиями должны стать равный доступ к мерам господдержки для всех субъектов АПК вне зависимости от размеров и форм хозяйствования и закрепление их встречных обязательств», - резюмировал Алихан Смаилов.