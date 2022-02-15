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Пересмотреть механизмы господдержки сельхозотрасли поручил Алихан Смаилов

15 Февраля 2022 11:23
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Пересмотреть механизмы господдержки сельхозотрасли поручил Алихан Смаилов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов поручил решить вопросы по обеспечению сельхозтоваропроизводителей удешевленным дизтопливом, семенами, удобрениями и пестицидами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Главой государства особо отмечена необходимость качественного и своевременного проведения весенне-полевых работ. Важно решить все вопросы по обеспечению сельхозтоваропроизводителей удешевленным дизельным топливом, семенами, удобрениями и пестицидами. Акиматам областей необходимо принять меры по сохранению и бережному использованию запасов влаги посредством применения соответствующих технологий», - сказал Алихан Смаилов по итогам заседания Правительства.

Глава Кабмина отметил необходимость ускорения работы по совершенствованию системы государственной поддержки сельскохозяйственной отрасли.

«Поручаю Министерству сельского хозяйства до 1 июня текущего года пересмотреть и оптимизировать механизмы оказания господдержки с созданием единой государственной информационной системы и обеспечить бесплатный доступ к ней. Обязательными условиями должны стать равный доступ к мерам господдержки для всех субъектов АПК вне зависимости от размеров и форм хозяйствования и закрепление их встречных обязательств», - резюмировал Алихан Смаилов.

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#Премьер-министр РК   #Сельское хозяйство  
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Автор:

Серик Сабеков

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