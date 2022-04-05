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    Пересмотреть механизм субсидирования покупки сельхозтехники предлагает сенатор

    5 Апреля 2022, 16:23

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Почему государству выгоднее поддерживать отечественного производителя сельхозтехники, объяснил депутат Сената Мухтар Жумагазиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Для поддержки предприятий субсидируется отечественная и зарубежная техника. Например, комбайн «Есиль» и «Вектор» отечественного производства в среднем стоит 40-50 млн тенге. Импортные Claas или John Deere стоят порядка 120-150 млн тенге. Соответственно субсидии на казахстанские комбайны составят 10-12,5 млн тенге, а на импортные 30-30,5 млн тенге. Грубо говоря, государство может субсидировать три отечественных комбайна вместо одного импортного. Поэтому выгоднее поддерживать отечественного производителя, стимулировать развитие казахстанского сельхозмашиностроения», - сказал Мухтар Жумагазиев на круглом столе в Сенате.

    Он выразил мнение, что вопрос субсидирования требует пересмотра.

    «Средний уровень обновления сельхозтехники по стране на январь 2022 года составил 4,3 %, а по утвержденному нормативу ежегодно должно обновляться 6 %, поэтому в среднем уровень обновления техники может быть не менее 8-10 %», - отметил депутат.

    «Почти во всех регионах страны есть индустриальные зоны, которые обеспечены инфраструктурой, подготовлены и построены за счет бюджетных средств. Однако, многие из них не загруженные в полную мощность. Для открытия предприятий нужны средства, но если сможем использовать эти индустриальные зоны, то это будет легче», - добавил сенатор.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Сенат Сельское хозяйство
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