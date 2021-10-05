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    Пересмотреть лимиты водопотребления в сельском хозяйстве намерены в Казахстане

    5 Октября 2021, 12:17

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пересмотреть лимиты водопотребления в сельском хозяйстве в сторону снижения предлагают в Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Необходимо принять следующие меры. Первое, совместно с Министерством сельского хозяйства и акиматами разработать и утвердить Дорожные карты по внедрению водосберегающих технологий по всем областям с определением площадей; второе, разработать дорожную карту по строительству 9 новых водохранилищ и проектов по улучшению технического состояния каналов, в том числе на 120 основных каналах до 2025 года», - сказал министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев на заседании Правительства, рассказывая о планах развития водной отрасли.

    Третье, по словам министра, в целях рационального и экономного использования оросительной воды необходимо продолжить внедрение цифровизации водоучета на оросительных каналах.

    Четвертое, совместно с министерствами финансов и национальной экономики необходимо рассмотреть вопрос выделения средств из республиканского бюджета на реализацию водохозяйственных проектов (реконструкция каналов, строительство водохранилищ и цифровизация каналов).

    «Необходимо акиматам областей совместно с Министерством сельского хозяйства поэтапно снижать площади посевов влаголюбивых культур. Необходимо также пересмотреть лимиты водопотребления в сторону снижения», - заключил глава Минэкологии.

    Было отмечено, что вышеуказанные мероприятия при последовательном финансировании позволят достичь запланированных целей, к 2025 году восстановить оросительные сети на площади 600 тыс. га и гарантированно водообеспечить 2,2 млн га орошаемых земель.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Минсельхоз Экономика Сельское хозяйство Минэкологии Вода
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