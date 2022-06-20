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    Пересмотреть льготное кредитование бизнеса предлагают в Счетном комитете

    20 Июня 2022, 11:31

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава Счетного комитета Наталья Годунова предложила проанализировать эффективность предоставляемых бизнесу налоговых льгот и преференций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По мерам господдержки. Объемы господдержки бизнеса очень существенны. Только налоговых льгот и преференций мы предоставляем 277 на около 4,5 трлн тенге в год. Однако нужен анализ на предмет их эффективности. Например, вместо льготного кредитования может быть целесообразно субсидировать ставку банков второго уровня, в том числе и по долгосрочным кредитам», - сказала Наталья Годунова на совместном заседании палат Парламента.

    По ее мнению, это позволит увеличить охват господдержкой производственного сектора почти в 5 раз.

    Ранее глава Счетного комитета предложила вернуться к однолетнему планированию бюджета.

    «Всем очевидно, что трехлетний бюджет так и остался формальностью. Затрачивается очень много времени, чтобы его сформировать. В ходе исполнения уточняется и корректируется только первый базовый год. В последующие годы мы даже не заглядываем. При очередном планировании уже на следующий период отдельные из ранее поддержанных расходов могут вообще выпасть из нового бюджета, как следствие, появляются незавершенные объекты, необеспеченные финансированием. На наш взгляд, настало время поднять вопрос о возвращении планирования бюджета на 1 год», – отметила спикер.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

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