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    Пересмотреть концепцию дипотношений призвала глава Президиума Боснии и Герцеговины

    8 Июня 2023, 14:48

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Президиума Боснии и Герцеговины Желка Цвиянович поделилась мнением о геополитической ситуации в мире, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы должны рассмотреть функцию мультилатерализма, который не может существовать без необходимой окружающей среды. Для этого требуется мультиполярный баланс сил, чтобы многие страны могли работать, основываясь на принципах взаимного уважения. Это должно происходить на более высоком уровне, чем это происходит сейчас. В глобальном мире нужно вернуться к использованию широких универсальных платформ сотрудничества. Однако ООН, являясь глобальной платформой, также столкнулась с определенными сложностями по реализации собственных миссий и основных функций», - сказала Желка Цвиянович на Международном форуме Астана.

    По ее словам, сейчас более очевидно, чем когда-либо ранее, что глобальное сообщество сталкивается с определенными сложностями.

    «И это сообщество чрезмерно разделено, чтобы решить эти вызовы. Нам нужно консолидировать совместные усилия, нам нужно создавать общую структуру, которая необходима для разработки глобальной политики. Сейчас международные отношения чрезвычайно военизированы, а концепция дипломатических отношений и диалога должны быть пересмотрены. Отдельно взятые страны не должны неверным образом использовать региональные структуры для достижения собственных интересов», - добавила спикер.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Международный форум Астана
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