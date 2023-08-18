Пересмотреть договор Правительства и АрселлорМиттал вплоть до разрыва отношений призывают в ККТ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Генеральный секретарь Казахстанской Конфедерации Труда Мурат Машкенов прокомментировал аварию на шахте «Казахстанская» в Карагандинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Казахстанская конфедерация труда (ККТ) выражает соболезнования родным и близким погибших и пострадавших шахтеров в результате ЧП на шахте «Казахстанская». Накануне ЧП, 16 августа, в адрес Президента РК от имени ККТ было направлено открытое письмо, где основной линией указано то, что за 30 лет суверенитета государства профсоюзное движение де-юре и де-факто не реализовало потенциал и возможности системы социального партнерства», - сказал Мурат Машкенов корреспонденту МИА «Казинформ».

Причиной этому, по мнению спикера, является несовершенство существующей законодательной базы и проводимой государственной политики с формальным отношением к профсоюзам и лицам, избранным в состав их исполнительных органов.

«Международная организация труда (МОТ) отметила, что в Казахстане присутствует фаворитизм от государственных органов во взаимодействии с профсоюзами, создающий серьезные преграды для развития эффективного социального партнерства. У профсоюзов нет реального рычага влияния на изменение условий труда и обеспечение охраны и безопасности на рабочих местах. Де-юре присутствует лишь функция общественного контроля, не позволяющая применение каких-либо санкции в отношении действий работодателя», - подчеркнул глава Конфедерации.

К тому же, М. Машкенов считает, что государственная инспекция труда в разрез требований МОТ, согласно которым Государственная инспекция по труду должна быть в подчинении центральных органов или министерства, находится под руководством местных исполнительных органов и также не имеет практического влияния на обеспечение безопасности и охраны труда.

«ККТ придерживается ясной позиции, заключающейся в том, чтобы после полного завершения расследования ЧП необходимо принять решение в пользу полного пересмотра договоров Правительства РК с «Арселор Миттал» вплоть до разрыва отношений. Так как известно, что начиная с 2006 года на предприятиях «Арселор Миттал» произошло более 20 аварий, в которых погибли свыше 100 человек, свидетельствующих об отсутствии обеспечения требований по безопасности и охране труда», - отметил он.

«Необходимо передать функции государственной инспекции труда полностью в ведение МТСЗН. Также ККТ будет предпринимать дальнейшие меры по укреплению профсоюзного движения и усилению эффективного влияния профсоюзов на улучшения условий труда путем практических перемен в развитии социального партнерства в республике», - добавил М. Машкенов.

Напомним, 17 августа, в 10:05 утра в выработке угольного уклона Д6 (горизонт – 170 м) произошло возгорание конвейерной ленты. Тогда в шахте находилось 227 человек, людей выводили через фланговый ствол из шахты на поверхность.

Незамедлительно был введен план ликвидации аварии. К 14.00 часам на поверхность были выведены 222 работника. В шахте оставалось пять человек.

Вечером на поверхность было поднято тело одного шахтера. Его личность была установлена сегодня утром. На 8:15 утра на шахте «Казахстанская было обнаружено тело еще одного шахтера. Сейчас начались мероприятия по его выдаче. Судьба троих горняков пока остается неизвестной. По состоянию на 18 августа в лечебных учреждениях находится 11 рабочих, из них 9 человек - в Караганде и два человека - в Шахтинске.

Поиски ведут сотрудники РЦШ «ПВАСС» и ДЧС. Причины возгорания будут выясняться.

По факту пожара на угольной шахте возбуждено уголовное дело - начато досудебное расследование по статье 277 части 3 УК РК. Дело находится на контроле прокуратуры Карагандинской области. Ответственным за аварию на шахте в Карагандинской области может грозить до 7 лет тюрьмы.