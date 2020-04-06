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    Пересмотрены максимальные ставки вознаграждения по депозитам

    6 Апреля 2020, 12:08

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) сообщает об утверждении максимальных рекомендуемых ставок по депозитам в тенге на май и о пересмотре ставок по отдельным группам депозитов с учетом изменения базовой ставки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КФГД.

    В связи с внеочередным решением Национального банка Казахстана о снижении с 6 апреля базовой ставки с 12% до 9,5% КФГД снизил максимальные ставки вознаграждения по несрочным и краткосрочным депозитам, которые вводятся в действие с 1 мая 2020 года.

    Согласно методике КФГД изменение базовой ставки коснулось только максимальных ставок на май , ставки на апрель остались прежними .

    При этом для недопущения резкого снижения доходности краткосрочных вкладов и перехода в ближайшей перспективе к плавному понижению ставок по данной группе депозитов, КФГД повысил спреды к пониженной базовой ставке. Прежние максимальные ставки были установлены в марте и апреле с учетом повышения размера базовой ставки. Изменение максимальных ставок стало своевременной мерой для защиты интересов вкладчиков в условиях сложившейся ситуации на мировом и внутреннем рынках.

    Максимальная ставка вознаграждения по несрочным депозитам в тенге составит 12,0%. Ставки по срочным депозитам на 3 и 6 месяцев с пополнением составят 12,0%, без пополнения – 12,5%. Ставки по сберегательным депозитам на аналогичные сроки составят 13,0% с пополнением и 13,5% без пополнения. Обновленные ставки отвечают принципам дифференциации вкладов – ставка по депозитам на короткий срок с пополнением ниже ставок без пополнения на 0,5 п.п.

    Ставки по долгосрочным вкладам на май 2020 года не изменились, за исключением сберегательных депозитов без пополнения, которые снизились до 14,7% и 14,8%. При этом они остаются привлекательными на фоне пересмотренных ставок по краткосрочным депозитам и обеспечивают высокую доходность.



    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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