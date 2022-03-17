Пересмотр конституционных норм, по сути, означает создание нового общественного договора - Шолпан Джаманбалаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В своем послании Глава государства Касым-Жомарт Токаев озвучил пакет масштабных демократических реформ по трансформации модели социально-политического развития Казахстана. В переломный для страны момент особенно важно четко сформулировать объединяющую цель, определить приоритеты и, совместными усилиями общества и государства, заставить события пойти по созидающему и позитивному пути. Таким мнением поделилась заместитель генерального директора Института философии, политологии и религиоведения КН МОН РК, доктор социологических наук Шолпан Джаманбалаева, передает МИА «Казинформ».

Строительство нового Казахстана, как справедливого и благополучного государства и общества, требует, прежде всего, конкретных механизмов стимулирования развития демократической системы. Глава государства выдвинул инициативы по переходу от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным Парламентом, созданию Конституционного суда, внедрению пропорционально-мажоритарной избирательной системы, отказу от практики членства в партии Президента страны на период действия своих полномочий и многие другие актуальные меры. Для этого необходимо внести поправки в Конституцию Казахстана, которые значительно изменят политическую систему и будут способствовать реализации принципов открытости, справедливости, равенства и народовластия.

Пересмотр конституционных норм призван задать новые стандарты для нации и способствовать конструированию новой реальности во всех сферах жизни. По сути, это означает создание нового общественного договора, в котором будут определены прозрачные, честные и открытые правила социально-политического и экономического поведения для всех его участников. Взвешенная децентрализация власти и меры по осуществлению самоорганизации через усиление местного самоуправления являются крайне важной частью нового общественного договора, при котором правительство будет служить народу. Президентом поставлена задача повышения доверия населения, наработки и создания социального капитала, который производится, прежде всего, гражданским обществом. Необходимо активное вовлечение в этот процесс разных социальных групп путем различных диалоговых форматов, через которые граждане могут участвовать в политике. В этой связи предложен запуск новой институциональной площадки «Ұлттық құрылтай». Она будет способствовать решению актуальных проблем, волнующих общество, с участием лидеров общественного мнения и представителей широких слоев населения. Фактически, должна образоваться коалиция из разных групп интересов, которая путем развития социальных конвенций будет способствовать усилению горизонтальной структуры общественного договора.

Не обойтись и без заслуживающих доверия средств массовой информации, независимой судебной власти и развитых политических партий, на чем также акцентировал внимание Президент. Все эти масштабные меры будут формировать здоровую политическую конкуренцию, способствовать расширению общественного участия в политических процессах, перезагрузке системы индивидуальных и общественных ценностей, а значит и прогрессивному развитию нашего государства.