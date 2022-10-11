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    Пересматривать тарифы на медуслуги не намерены в Минздраве

    11 Октября 2022, 15:54

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения Ажар Гиният ответила на депутатский запрос касательно пересмотра тарифов на медуслуги, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Поручения Главы государства по повышению заработной платы работников субъектов здравоохранения, финансируемых в рамках ГОБМП и в системе ОСМС, ежегодно доводятся путем изменения тарифов на медицинские услуги. В соответствии со статьей 5 Бюджетного кодекса Республики Казахстан положения нормативных правовых приказов министров Республики Казахстан, предусматривающие сокращение поступлений или увеличение расходов республиканского и местных бюджетов и (или) Национального фонда Республики Казахстан, подлежат обязательному рассмотрению Республиканской бюджетной комиссией», - написала Ажар Гиният в своем ответе .

    Ввиду этого, по ее словам, вопрос разработки и утверждения тарифов на медицинские услуги до наступления нового финансового года будет проводится с учетом выделения дополнительных средств на повышение заработной платы.

    «Вместе с тем, отсутствует необходимость пересмотра тарифов на медицинские услуги с учетом выплат за квалификационные категории медицинским работникам, так как в действующих тарифах данные расходы учтены. Также, исходя из возможностей государственного бюджета, при выделении средств на оказание медицинской помощи в рамках ГОБМП и в системе ОСМС не предусматривается изменение стоимости услуг с учетом текущей инфляции в стране», - отметила министр.

    «В проекте Концепции развития здравоохранения Республики Казахстан до 2026 года предусмотрено внесение изменений в методику формирования тарифов в части ежегодной индексации тарифов на медицинские услуги с учетом изменения макроэкономических показателей, влияющих на себестоимость медицинских услуг», - добавила глава Минздрава.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Мажилис Минздрав РК Здравоохранение Цены и тарифы
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