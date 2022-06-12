Перешли от слов к действию – застройщик столичного ЖК выселяет жильцов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – История с инцидентом между жильцами столичного ЖК «Кен Дала» и застройщиком в лице компании «Объединение-Сайран» получила продолжение. Некоторым жильцам пришло уведомление от компании с требованием освободить занимаемые квартиры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как говорится в присланном в редакцию скриншоте документа, застройщик ссылается на то, что клиент якобы не принимает квартиру. Так выглядит документ:

Жильцы не согласны с таким положением дел и обратились в прокуратуру городского суда Нур-Султана.

«14 января 2022 года было подано заявление в ОП РОП р. Сарыарка г. Нур-Султан на неправомерные действия застройщика ТОО «Объединение Сайран». Ввиду игнорирования и бездействия органов полиции застройщик совершает уголовное преступление, предусмотренное Статьей 149 УК РК «Нарушение неприкосновенности жилища» п.2 «Незаконное выселение из жилища». Кроме того, данные права защищены прямым действием Статьи 25 Конституции Республики Казахстан, что гарантирует гражданам неприкосновенность их жилища, а также устанавливает, что не допускается лишение жилища, иначе как по решению суда. В этой связи гражданин может быть выселен из жилища в судебном порядке лишь при наличии оснований, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан», - говорится в заявлении одного из выселяемых жильцов Рысалды Жетписбаевой, проживающей в квартире 32.

Жилец ссылается на требования Статьи 8 Закона РК «О жилищных отношениях», согласно которым «споры, вытекающие из жилищных правоотношений, разрешаются судом», а «выселение граждан и юридических лиц из занимаемых ими жилых помещений допускается лишь по основаниям, установленным настоящим Законом, в судебном порядке».

Р. Жетписбаева заверяет, что оплата на приобретение квартиры была проведена полностью в срок.

«Квартира была сдана с нарушением срока в 368 дней, то есть свыше одного года от оговоренного. Квартира до сих пор не передана от Застройщика, несмотря на многократные попытки со стороны Покупателей решить данный вопрос, так нами были поданы официальные письменные заявления, приглашены на сделку нотариусы. Однако Застройщик игнорирует все данные действия и, более того, начинает незаконную процедуру выселения», - говорится в заявлении жильца.

С аналогичным заявлением выступил и внук Р. Жетписбаевой.

«Сейчас они меня выселяют по надуманным основаниям, что якобы я не прихожу к ним в офис и не получаю документы по передаче квартиры. Все это - наглая ложь, они сейчас пользуются тем, что не передают квартиру, нарушив мыслимые и немыслимые условия предварительного договора. Фактически, в 2018 году я за полную стопроцентную стоимость покупаю квартиру, к 2020 году застройщик обязался передать как квартиру, так и правоустанавливающие документы», - сообщил он.

По словам жильца, он обратился к застройщику с требованием выдать правоустанавливающие документы и выплатить пеню за задержку.

«Получив наши деньги в 2018 году, он завершил стройку, решил все свои вопросы за счет наших денег, достроил соседний дом. И поставил всех в режим паузы. Я жду документы по сей день. Мы попросили передать нам правоустанавливающие документы и оплатить соответствующую пеню за задержку. Теперь они пытаются манипулировать этим и выселить нас», - добавил он.

Вот что говорит жилец из квартиры 49, Даурен Габдул, которого стройкомпания также попросила освободить занимаемую им жилплощадь.

«Застройщик сам предложил вариант договора, в котором предусмотрены штрафы за нарушение сроков ввода в эксплуатацию, за нарушение сроков по передаче квартиры. Он их нарушил и не хочет за это отвечать. Второй момент лежит в моральной плоскости – непосредственно с этим человеком (представителем стройкомпании) я встречался несколько раз лично, он обещал ввести в эксплуатацию дом – опоздал, обещал передать документы – опоздал», - говорит Д. Габдул. «Все это происходило при свидетелях. С моральной точки зрения застройщик не выдерживает никакой критики, а потому и подает такие неэтичные заявления касательно выселения. Это при том, что квартира оплачена стопроцентно, никаких нарушений со стороны покупателей нет», - заявил жилец.

За комментарием корреспондент МИА «Казинформ» обратился в компанию «Объединение-Сайран». В компании пообещали рассмотреть возможность комментария, но пока не вышли на связь.

Ранее сообщалось об инциденте между застройщиками столичных ЖК «Асем Тас 2» и «Кен Дала». По словам дольщиков данных ЖК, им так и не были выданы на руки правоустанавливающие документы.