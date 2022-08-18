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    Перешли на ОСИ 68% многоквартирных жилых домов в Нур-Султане

    18 Августа 2022 18:10

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Столичные Есильский и Алматинский районы активно переходят на новую форму управления домами ОСИ. В целом по городу только 32% многоквартирных жилых домов не перешли на ОСИ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В Нур-Султане насчитывается 3097 многоквартирных жилых домов. 2808 из них должны перейти на ОСИ. Из указанной статистики 289 входят в категорию семейных общежитий, ведомственных домов или домов, которые находятся в аварийном состоянии. Эта категория не может перейти к Объединению собственников имущества. На сегодня в столице созданы около 700 ОСИ», - сказал на пресс-конференции главный специалист отдела жилищной инспекции столичного Сарыаркинского района Ракиш Ануар.

    С целью разъяснения вопросов перехода к новой системе управления домами проводятся различные мероприятия.

    «В 2020 году были внесены дополнения и изменения в жилищное законодательство. В рамках законодательства имеются несколько путей управления жилыми домами. То есть, объединение собственников и товарищества. Указанные формы управления пришли на смену КСК (кооперативу собственников квартир). С целью разъяснения вопросов перехода к новой системе управления домами проводятся различные мероприятия. Мы объясняем населению изменения в законодательстве, отвечаем на интересующие их вопросы. Конечно, возникают сложности при реализации любой реформы», - пояснил спикер.

    По словам специалиста отдела инспекции, в малонаселенных многоквартирных домах возникают трудности при избрании председателя ОСИ.

    «По столице 68% многоквартирных домов перешли на ОСИ и простое товарищество. В частности, Есильский и Алматинский районы активно переходят на новую форму управления. В целях оказания помощи населению действуют ассоциация «Айкамал» и центр городского объединения собственников имущества», - добавил Ракиш Ануар.


    Автор:

    Арайлым Мұрат

    #Нур-Султан #ЖКХ #Жилье #Общество
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