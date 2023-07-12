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    Переселенцев нужно заинтересовывать оставаться на новых местах – Премьер-Министр РК

    12 Июля 2023, 13:40

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр Казахстана Алихан Смаилов поручил уделять больше внимания адаптации переселенцев, чтобы они были заинтересованы остаться на новом месте жительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В плане трудоустройства граждан из трудоизбыточных в трудодефицитные регионы с начала года переселены свыше 1300 семей. Это хороший показатель. В то же время необходимо уделять больше внимания адаптации переселенцев, чтобы они были заинтересованы остаться на новом месте жительства», - сказал он во время заседания Правительства РК.

    Он отметил, что с 1 июля в регионах начали работу Центры трудовой мобильности, формируется единая база рабочих мест по всей республике. По мнению Премьера, это даст возможность гражданам трудоустроиться не только в пределах города или района, но и на имеющиеся вакантные места в своей области или за ее пределами.

    В целом в текущем году плановый показатель по трудоустройству составляет 947 тысяч человек.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Правительство РК Занятость Регионы Казахстана Алихан Смаилов Трудоустройство
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