Переселенцам в Карагандинскую область выдадут сертификаты на материальную помощь

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинскую область по программе межрегиональной трудовой мобильности «Юг-Север» в этом году уже переехали пять семей. Им, кроме единовременной материальной помощи, положен сертификат экономической мобильности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области.

По нацпроекту «Сильные регионы – драйвер развития страны» в рамках межрегиональной трудовой мобильности обладатели сертификатов получают материальную помощь на покупку, строительство жилья или первоначального взноса по ипотечным жилищным займам.

О реализации программы переселения на аппаратном совещании в акимате Карагандинской области рассказала руководитель управления координации занятости и социальных программ Асем Джунуспекова.

«Проводится работа согласно Дорожной карте по стимулированию переселенцев в область. Им предоставляется единовременная материальная помощь на переезд в размере 70 МРП на главу и каждого члена семьи, ежемесячно возмещаются расходы по найму жилья и оплате коммунальных услуг до приобретения жилья, но не более 12 месяцев, – сообщила Асем Джунуспекова. – Выдаются сертификаты экономической мобильности».

Всего в этом году было запланировано переселение 33 человек, или 6 семей. По состоянию на 1 августа в область переехали 5 семей в составе 23 человек. Четыре семьи из Астаны и Алматинской области поселены в Нуринском районе. В Актогайский район из Алматинской области переехала одна семья из шести человек.

Десять человек из числа трудоспособных уже получили постоянные рабочие места. К общественным работам привлечён один человек, трое открыли животноводческие хозяйства. Два человека находятся в отпусках по уходу за детьми.

Всего по области на переселение остаётся 10 квот. Шесть – в Актогайский район и четыре – в Нуринский.

Глава региона Ермаганбет Булекпаев поручил оказать активное содействие переселенцам.

«Продолжить работу по оказанию помощи участникам программы переселения, – сказал Ермаганбет Булекпаев. – Акимам Актогайского и Нуринского районов необходимо обеспечить выполнение показателей по квотам приёма переселенцев в рамках нацпроекта и программы межрегиональной трудовой мобильности. Обеспечить постоянными рабочими местами переселенцев. Взять на контроль и обеспечить выплату материальной помощи».