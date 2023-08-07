Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 461.71 eur/kzt 501.69

    rub/kzt 4.95 cny/kzt 63.31
Прогноз погоды
Астана+26+28℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Переселенцам в Карагандинскую область выдадут сертификаты на материальную помощь

    7 Августа 2023, 14:41

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинскую область по программе межрегиональной трудовой мобильности «Юг-Север» в этом году уже переехали пять семей. Им, кроме единовременной материальной помощи, положен сертификат экономической мобильности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области.

    По нацпроекту «Сильные регионы – драйвер развития страны» в рамках межрегиональной трудовой мобильности обладатели сертификатов получают материальную помощь на покупку, строительство жилья или первоначального взноса по ипотечным жилищным займам.

    О реализации программы переселения на аппаратном совещании в акимате Карагандинской области рассказала руководитель управления координации занятости и социальных программ Асем Джунуспекова.

    «Проводится работа согласно Дорожной карте по стимулированию переселенцев в область. Им предоставляется единовременная материальная помощь на переезд в размере 70 МРП на главу и каждого члена семьи, ежемесячно возмещаются расходы по найму жилья и оплате коммунальных услуг до приобретения жилья, но не более 12 месяцев, – сообщила Асем Джунуспекова. – Выдаются сертификаты экономической мобильности».

    Всего в этом году было запланировано переселение 33 человек, или 6 семей. По состоянию на 1 августа в область переехали 5 семей в составе 23 человек. Четыре семьи из Астаны и Алматинской области поселены в Нуринском районе. В Актогайский район из Алматинской области переехала одна семья из шести человек.

    Десять человек из числа трудоспособных уже получили постоянные рабочие места. К общественным работам привлечён один человек, трое открыли животноводческие хозяйства. Два человека находятся в отпусках по уходу за детьми.

    Всего по области на переселение остаётся 10 квот. Шесть – в Актогайский район и четыре – в Нуринский.

    Глава региона Ермаганбет Булекпаев поручил оказать активное содействие переселенцам.

    «Продолжить работу по оказанию помощи участникам программы переселения, – сказал Ермаганбет Булекпаев. – Акимам Актогайского и Нуринского районов необходимо обеспечить выполнение показателей по квотам приёма переселенцев в рамках нацпроекта и программы межрегиональной трудовой мобильности. Обеспечить постоянными рабочими местами переселенцев. Взять на контроль и обеспечить выплату материальной помощи».

    Автор:

    Гульсара Кенбаева

    Карагандинская область Социальная поддержка
    Новости по теме
    Новости по теме
    Пресс-секретарь «АрселорМиттал Темиртау» заявила о давлении со стороны нового руководства
    Гранты в размере 1,3 млн тенге выдают социально уязвимым жителям Астаны
    Празднование Дня шахтера отменено в Карагандинской области
    Уйдет ли АрселорМиттал из Казахстана – комментарий вице-премьера
    Популярное
    1 Трагическая экскурсия в Москве: Посольство Казахстана в России прокомментировало инцидент
    2 Систему оплаты за проезд в общественном транспорте хотят поменять в Астане
    3 Пригожин и Уткин находились на борту разбившегося в России самолета
    4 10 человек погибли при крушении частного самолета в России
    5 По 50 тысяч тенге к празднику получат лица с инвалидностью в Актюбинской области