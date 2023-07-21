Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.29 eur/kzt 487.28

    rub/kzt 4.69 cny/kzt 61.99
Прогноз погоды
Астана+25+27℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Астана

    Пересечение улиц Обаган и Кенгир перекроют в Астане

    21 Июля 2023, 20:04

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане по согласованию с управлением административной полиции ДП Астаны в целях обеспечения безопасности дорожного движения ведутся работы по строительству инженерных сетей на пересечении улиц Обаган и Кенгир, передает МИМА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

    В связи с этим с 24 июля по 6 августа текущего года будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на вышеуказанном участке.

    Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторовых ситуаций на дорогах города.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Астана Транспорт Дороги
    Новости по теме
    Новости по теме
    Ремонт проспектов Абая и Аль-Фараби в Алматы планируют завершить раньше срока
    Проспект Сейфуллина в Алматы перекроют на ремонт
    Часть улиц Конаева и Кайсенова в Астане временно перекроют
    Благотворительный забег пройдет в выходные в Астане: будут перекрыты улицы
    Популярное
    1 Увеличение поставок пшеницы в Афганистан и новый способ оплаты товаров: что пишут мировые СМИ о Казахстане
    2 Мировой океан нагрелся до рекордной температуры: каковы последствия
    3 Уникальную операцию по резецированию языка провели врачи в Астане
    4 Милад Карими принес Казахстану 15-ю медаль Универсиады-2023
    5 Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы и Атырау