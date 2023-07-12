Перераспределить средства на микрокредитование молодежи поручил Премьер-Министр РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр Казахстана Алихан Смаилов дал ряд поручений в связи с проводимой работой по трудоустройству граждан, в том числе и помощи молодежи развивать свой бизнес, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Так, акиматы должны держать на контроле ход реализации региональных карт занятости, выдачу микрокредитов. Особое внимание надо обратить на трудоустройство молодежи на постоянные рабочие места.

«Министерству финансов совместно с Министерством труда проработать вопрос перераспределения средств на микрокредитование молодежи. В некоторых регионах есть перевыполнение плана, как, например, в Кызылординской, Жамбылской и Атырауской областях. А низкие показатели наблюдаются в крупных городах, например, в Астане и Алматы. Следовательно, микрокредитование более востребовано в областях», - сказал Алихан Смаилов во время заседания Правительства.

Министерству труда поручено обеспечить постоянный мониторинг трудоустройства граждан в рамках региональных карт занятости.

По данным Премьер-Министра, на сегодня уже выдано более 5 тысяч грантов (59,1% от плана) и более 1,5 тысячи микрокредитов для молодежи (27,5%). На конкурсной основе молодым предпринимателям предоставляется льготное кредитование под 2,5% годовых.

Активизирована информационно-разъяснительная работа о мерах господдержки занятости о возможностях трудоустройства как на постоянные, так и на субсидируемые государством рабочие места. Также можно узнать, как можно пройти переобучение, получить государственные гранты или микрокредиты для развития своего бизнеса.

Ранее Алихан Смаилов обратил внимание на необходимость заинтересовывать переселенцев остаться на новом месте жительства.