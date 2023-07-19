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    Переработку круп увеличат в СКО

    19 Июля 2023, 18:25

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области намерены увеличить объемы производства круп за счет открытия крупозаводов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Руководитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Дархан Амрин сообщил, что в этом году планируют запустить крупозавод ТОО «Акселеу» в селе Ковыльное района им. Г.Мусрепова производительностью 1,5 тысячи тонн в год. Помещение уже построили, установили фотосепараторы, нори, дозаторы, галерею и производственное оборудование. После тестового запуска заказали дополнительное оборудование. Открыть предприятие планируют после завершения уборочной кампании.

    «Прорабатывается вопрос строительства цеха по переработке круп ТОО «Кызыл Агро» в селе Казанка Жамбылского района. Проектируемая производственная мощность - более 2 тысяч тонн в год. Решаем вопрос запуска цеха по производству круп в Петропавловске мощностью 600-800 кг/час. ТОО «Agro Grain SK» завершила строительно-монтажные работы по цеху, определили поставщика оборудования. Компания намерена воспользоваться льготным займом АО «СПК «Солтүстік», - проинформировал Д. Амрин.

    Сейчас в области действует всего один завод по переработке круп ТОО «РахатОпт» общей мощностью 15,8 тысячи тонн готовой продукции в год. В том числе 8,6 тысячи тонн гречневой крупы.

    В этом году в регионе увеличили в три раза посевы гречихи.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Промышленность Сельское хозяйство
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