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    Перерабатывать шерсть по итальянским технологиям будут в РК

    29 Сентября 2022, 21:55

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Актюбинской области начнут производить нетканые материалы из переработанной шерсти по итальянским технологиям, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства.

    Проект будет реализовывать казахстанская компания совместно с итальянским инвестором, который помимо финансовых вливаний обеспечит предприятие итальянскими технологиями и оборудованием. Стоимость проекта оценивается в 10 млн долларов, 70% из которых – заемные средства.

    В Казахстане на текущий момент утилизируется около 70% шерсти. Открытие нового проекта будет иметь мультипликативный эффект, благодаря которому казахстанские животноводы смогут сбывать.

    Автор:

    Алла Серикбаева

    Инвестпроекты Актюбинская область Минсельхоз Сельское хозяйство Сотрудничество
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