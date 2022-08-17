Переполненность школ при замедлении темпов строительства прогнозирует аким Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким столицы Алтай Кульгинов сообщил о проводимой работе по нивелированию трехсменных школ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В детальной планировке генплана, который мы сейчас корректируем, везде по принципу полицентричности и шаговой доступности скорректировали и поставили школы. В каждом квартале, где идет стройка и строится новый объект, и даже где уже построено, мы скорректировали и запланировали строительство школы», - сказал Алтай Кульгинов на заседании маслихата.

По его словам, школы очень важны.

«И мы перешли на крупногабаритные школы. Где не имеется возможность найти землю для школы, там мы строим пристройки. Например, мы строим пристройку в школе №44 на 600 мест (при двухсменке это будет 1,2 тыс. мест), в школе №65, в школе №59. А в новых районах новые школы по 2 тыс. мест», – перечислил аким.

«Это значительно разгрузит потребность в ученических местах и снизит количество трехсменных школ. И если мы не будем строить каждый год, ситуация быстро может восстановиться. То есть, переполненность школ может вырасти», - добавил А. Кульгинов.



