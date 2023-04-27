Переплетение традиций стало нашим национальным брендом – Касым-Жомарт Токаев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Тесное переплетение традиций – это бесценное достояние казахстанцев и уже стало национальным брендом. Таким мнением поделился Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Эта уникальная идентичность, выдержав испытание временем, стала ядром общественного самосознания. «Единство в многообразии», «Мы разные, но мы едины» – это не лозунги, а сама суть нашей повседневной жизни. В этом году начало священного месяца Рамазан пришлось на дни празднования Наурыз. Оказались близко даты празднования Пасхи и Ораза айта. И в этом я вижу особый символизм. В дни поста Ораза верующие, как правило, много говорят о незыблемых нравственных ценностях, высказывают друг другу добрые пожелания», - сказал Глава государства во время ХХХІІ сессии Ассамблеи народа Казахстана.

Президент отметил, точно так же и Пасха является светлым праздником, взывающим людей к самым высоким гуманистическим идеалам. Поэтому все эти праздники стали общими для миллионов граждан Казахстана независимо от их этнической принадлежности.

«Мы являемся свидетелями удивительного единения наших граждан. Такое тесное переплетение традиций, межэтническое и межконфессиональное согласие, толерантность к другим культурам – наше бесценное достояние, наш, как сейчас принято говорить, национальный бренд», - добавил Касым-Жомарт Токаев.

Культурными и нравственными основами единой нации также, как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, являются патриотизм, учтивость, гостеприимство, трудолюбие, почитание народных традиций и семейных устоев.

«И это, можно сказать, нравственный остов всего нашего общества. На этом зиждились многовековые представления нашего народа о внутреннем моральном стержне каждого человека», - заключил Президент.

В Астане проходит ХХХІІ сессия Ассамблеи народа Казахстана с участием Президента Касым-Жомарта Токаева. Тема сессии – «Справедливый Казахстан: единство, стабильность, развитие».

В первый день мероприятия, которое началось вчера, состоялась панельная дискуссия с участием делегатов сессии. В рамках сессии представители Ассамблеи народа Казахстана установили нарядную юрту, которая символизирует единство народа страны.



