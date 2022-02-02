Перепланировка квартиры: как это сделать законно

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Ремонт в квартире может обернуться штрафом. А все потому, что, затеяв кардинальную перестройку, собственник действовал по принципу «в своем доме делаю что хочу». Между тем есть четкие правила, которым необходимо следовать.

Как законно сделать и оформить перепланировку квартиры, разъяснил руководитель управления государственного архитектурно-строительного контроля Карагандинской области Кайрат Камзин.

Что считается перепланировкой

По Закону РК «Об индивидуальном и жилищном строительстве», перепланировка – это любое изменение параметров квартиры, отраженных в техническом паспорте. Сюда входят снос стен или перегородок, объединение комнат, перенос дверных проемов, увеличение балкона, обустройство лоджии и так далее.

Если вы задумали изменить пространство своей квартиры, изучите Правила организации застройки и прохождения разрешительных процедур в сфере строительства, утвержденные приказом министра национальной экономики РК № 750 от 30 ноября 2015 года. В них отражен порядок перепланировки квартир. Он зависит от того, будут ли затронуты несущие и ограждающие конструкции.

Где разрешено проводить перепланировку

В 2012 году Комитет по делам строительства и ЖКХ внес изменения в действующие СНИПы. Категорически запрещена реконструкция, перепланировка в панельных домах.

Единственное, что можно сделать в панельных домах, – убрать встроенные деревянные шкафы, снести перегородку между туалетом и ванной для обустройства совмещенного санузла.

В кирпичных домах перепланировка допускается. Но нужно соблюсти процедуру.

Не будучи специалистом, трудно определить, какая стена в доме несущая, а какая нет. Поэтому стоит обратиться за консультацией к архитектору. Он поможет подготовить архитектурный проект.

В каких случаях потребуется разрешение на перепланировку квартиры

Если перестройка связана с изменением несущих и ограждающих конструкций, на проведение работ понадобится разрешение местного исполнительного органа.

Через портал eGov вы отправляете заявку в отдел архитектуры и градостроительства. К заявлению прилагаются: правоустанавливающий документ (договор приватизации, купли/продажи, дарения и пр.), технический паспорт, эскизный проект на реконструкцию. Решение выдается бесплатно в течение 15 рабочих дней.

При капитальном ремонте или переоборудовании помещения требуется письменное согласие смежных соседей при затрагивании их интересов. Если изменения затрагивают общее имущество объекта кондоминиума, нужен протокол собственников помещений (квартир). Исключение – если это делается ради человека с инвалидностью, чтобы можно было свободно передвигаться в кресле-коляске.

Разрешение местных исполнительных органов не требуется, если вы никак не затрагиваете несущие конструкции. Допустим, хотите расширить коридор или комнату, убрать некапитальную перегородку между туалетом и ванной. В этом случае достаточно технического проекта, экспертиза не требуется. Собственник сам оформляет малый акт об изменениях помещения и регистрирует в ЦОНе.

Контроль за перепланировкой и ввод в эксплуатацию

В случае капитальных изменений перед началом работ необходимо уведомить ГАСК через портал eGov по установленной форме с приложением необходимых документов.

Процесс реконструкции сопровождается авторским и техническим надзором. Это обязательно. Вы можете выбрать сертифицированного частного эксперта. Таких специалистов на рынке много.

Если сносятся несущие конструкции, то в проекте необходимы меры по усилению прочности.

Акт о вводе в эксплуатацию подписывают заказчик, технический надзор, авторский надзор и строительная организация. Его форма утверждена приказом министра по инвестициям и развитию РК от 24 апреля 2017 года №№ 234, 235.

Если перестраиваете балкон

«В первую очередь изменения надо согласовать с органами архитектуры и градостроительства. Представьте эскизный проект перестройки. Если к нам поступит жалоба на незаконную перестройку, мы проведем проверку», - говорит Кайрат Камзин.

Какой штраф грозит за самовольную перепланировку

Ответственность за незаконное переоборудование и перепланировку помещений в жилом доме установлена статьей 322 Кодекса РК «Об административных правонарушениях»:

- 30 МРП для физических лиц;

- 90 МРП для должностных лиц и субъектов МСБ, а также и для некоммерческих организаций;

- 150 МРП для субъектов среднего бизнеса;

- 300 МРП для субъектов крупного бизнеса.

Если из-за перепланировки пострадала устойчивость или прочность здания, штраф для физлиц составит 80 МРП, для юрлиц – 180–500 МРП.

Помимо штрафа, нарушитель обязан восстановить разрушенную конструкцию, то есть привести в первоначальное состояние.

1 МРП в 2022 году составляет 3 063 тенге.

Стоит отметить, что за 2021 год в Карагандинской области было установлено 12 фактов незаконной перепланировки квартир. Общая сумма наложенных штрафов составила 752 586 тенге.

В среднем в месяц управление ГАСК получает около 45 уведомлений о перепланировке квартир с изменениями несущих и ограждающих конструкций. За 2021 год поступило 1 331 уведомление, за январь 2022-го –107.