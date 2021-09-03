Перепись позволит оценить реальное самочувствие населения и успешность реформ – Даурен Абаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Перепись позволит понять реальное самочувствие населения, успешность проводимых реформ. Такое мнение высказал первый заместитель руководителя Администрации Президента РК Даурен Абаев в программе «Открытый диалог-2», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В мире много стран с хорошим уровнем цифровизации. Но, от переписи в классическом ее виде отказались, наверное, единицы. Как правило, это небольшие по территории и численности населения страны. Остальные страны, например, Китай, США, Великобритания, Россия делают это каждые 10 лет. Декада – это как раз тот интервал, по прошествии которого можно оценить реальные изменения в демографическом и социально-экономическом портрете нации», – сказал Д. Абаев в ответ на вопрос о необходимости проведения переписи населения в условиях, когда все данные можно получить из информационных баз.

По словам Д. Абаева, при проведении переписи населения ставится задача не только определить численность населения. В вопроснике, который будет заполняться при проведении переписи, много вопросов. Не на все эти вопросы можно получить ответы из информационных баз. В то же время перепись является максимально точным методом, позволяющим понять реальное самочувствие населения. По результатам переписи можно будет оценить успешность проводимых реформ, эффективность работы областных, районных властей.

«Конечно, при проведении переписи будут соблюдаться все правила эпидемиологической безопасности – маски, ПЦР-тестирование интервьюеров и так далее. Здесь беспокоиться не о чем», – подчеркнул Д. Абаев.