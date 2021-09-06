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    Перепись населения: в чем могут быть трудности при онлайн-заполнении

    6 Сентября 2021, 20:37

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Член общественного совета при АСПИР, генеральный директор Tech hub Ltd Павел Коктышев ответил на вопросы касательно проведения переписи населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    - C 1 сентября по 15 октября казахстанцы смогут пройти опрос в онлайн-режиме. Как Вы в целом оцениваете данный процесс?

    - В настоящее время, когда цифровые технологии все больше и больше внедряются в нашу повседневную жизнь, вариант прохождения переписи населения в онлайн-режиме, можно сказать, закономерным явлением. Сейчас сложно представить человека без смартфона в руках. Бумажные носители не всегда гарантируют качество, так как присутствует человеческий фактор. Ну и конечно, в настоящее время, время пандемии, не все хотят, чтобы к ним приходили посторонние люди. Поэтому от внедрения онлайн-режима все мы только выигрываем. Я лично прошел опрос в онлайн-формате.

    - Отмечалось, что некоторые граждане столкнулись со сложностями при заполнении данных. В чем могут быть трудности при онлайн-переписи?

    - Не исключаю, что пользовательский опыт может быть у людей разный, мне система показалась интуитивно простой. Знаю, что многих смущали сами вопросы, они казались однотипными. Я интересовался у коллег из Бюро национальной статистики, где мне разъяснили, что это специально предусмотренные взаимосвязанные вопросы.

    Если респондент отвечает не последовательно, система сразу замечает ошибки. В этом я думаю огромный плюс для сбора качественных данных. Это намного облегчает задачу тех, кто будет заниматься обработкой данных, и это дает надежду бизнесу и профессиональному сообществу на качественные данные, которые в дальнейшем послужат развитию новых сервисов и реализации глубинных исследований. Прохождение регистрации - несложная процедура. Те, кто часто пользуются мобильными приложениями, легко справятся с онлайн-процедурой.

    - Не перегружена ли сама система?

    - Сайт довольно прост в использовании. Вся необходимая информация там же размещена. Есть видеоинструкции того или иного процесса. За пять дней перепись прошли более 300 тысяч человек - считаю это хорошим результатом. В среднем, это по 60 тысяч в день. Думаю, что это не такая большая нагрузка на систему, однако откладывать на последний момент не советую.

    - В качестве эксперта не могли бы уточнить - если человек заполнил свои данные онлайн, то должен ли он отвечать на вопросы и устно во время подомового обхода с 1 октября?

    - После прохождения онлайн-переписи на телефон и электронную почту респондента приходит уведомление о том, что он прошел перепись онлайн. Там же на экране высвечивается уведомление о том, что надо сохранить его до окончания переписи. Интервьюер будет обходить все дома с целью охвата всего населения. Достаточно показать уведомление о прохождении и интервьюер пойдет по следующему адресу, не задавая вопросы переписи.

    Напомним, что 1 сентября 2021 года в Казахстане стартовала всеобщая национальная перепись населения.

    По состоянию на 9:00 часов 6 сентября онлайн перепись прошли 302 159 респондентов.

    С 1 сентября по 15 октября перепись населения можно пройти в онлайн-режиме на сайте sanaq.gov.kz . Сайт доступен 24 часа. А те, кто не прошел перепись онлайн, могут ответить на вопросы интервьюеров в период с 1 по 30 октября.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Цифровой Казахстан Общество Перепись населения
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