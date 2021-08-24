Перепись населения: какие регионы отстают от графика работ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-министр РК Аскар Мамин озвучил темпы подготовки к переписи населения в регионах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Подготовка к предстоящей переписи населения некоторыми регионами недостаточно проработана. Четко налажена работа акиматами Алматы и Нур-Султана, Костанайской и Восточно-Казахстанской областей», - сказал Аскар Мамин на заседании Правительства.

По его словам, недостаточные темпы работы у акиматов Мангистауской, Актюбинской областей и города Шымкента.

«Акимам регионов взять на личный контроль ход подготовки к переписи населения», - заключил Премьер.

Ранее, А. Мамин рассказал об ожидаемых результатах от предстоящей переписи населения. «По результатам переписи будет получен широкий круг показателей, которые являются наиболее точными данными и основой для анализа ситуации в стране, прогнозирования и принятия соответствующих решений. Поэтому крайне важно участие в переписи каждого гражданина нашей страны», - отметил Премьер.



