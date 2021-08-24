Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Перепись населения: какие регионы отстают от графика работ

    24 Августа 2021, 11:40

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-министр РК Аскар Мамин озвучил темпы подготовки к переписи населения в регионах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Подготовка к предстоящей переписи населения некоторыми регионами недостаточно проработана. Четко налажена работа акиматами Алматы и Нур-Султана, Костанайской и Восточно-Казахстанской областей», - сказал Аскар Мамин на заседании Правительства.

    По его словам, недостаточные темпы работы у акиматов Мангистауской, Актюбинской областей и города Шымкента.

    «Акимам регионов взять на личный контроль ход подготовки к переписи населения», - заключил Премьер.

    Ранее, А. Мамин рассказал об ожидаемых результатах от предстоящей переписи населения. «По результатам переписи будет получен широкий круг показателей, которые являются наиболее точными данными и основой для анализа ситуации в стране, прогнозирования и принятия соответствующих решений. Поэтому крайне важно участие в переписи каждого гражданина нашей страны», - отметил Премьер.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Премьер-министр РК Регионы Общество Перепись населения
    Новости по теме
    Новости по теме
    Ряд задач перед новым акимом ВКО обозначил Премьер-Министр РК
    Какая помощь оказывается семьям погибших при пожаре в области Абай
    Если бы не меры, предпринятые Правительством, ситуация была бы хуже – Наталья Годунова  о критике Кабмина
    В «Семей орманы» числится 363 единицы техники, но люди поехали на личных машинах – депутаты обратились к Премьер-Министру
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    3 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    4 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    5 В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами