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Перепись населения – как будут оплачиваться услуги интервьюеров

17 Августа 2021 17:44
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Перепись населения – как будут оплачиваться услуги интервьюеров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Руководитель Бюро национальной статистики АСПР РК Нурболат Айдапкелов рассказал о системе оплаты труда интервьюеров в процессе переписи населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Все наши действия в рамках правового поля, все наши сотрудники, которые задействованы в переписи населения имеют минимальное отношение к освоению средств, потому что, как вы знаете, все госзакупки проводятся на единой платформе государственных закупок, электронным путем. Система сама выдает победителя, с которым мы в дальнейшем работаем», - сказал Нурболат Айдапкелов на брифинге в СЦК.

«Что касается оплаты труда наших интервьюеров, у нас в каждом регионе создана специальная комиссия, которая будет контролировать все эти вопросы. Поэтому, тут опасаться, я думаю, нечего», - добавил спикер.

Ранее Н. Айдапкелов назвал цели запланированной переписи населения. «Мы пользуемся данными баз данных госорганов, но, к сожалению, информация, необходимая для результатов переписи, недостаточна. Суть переписи - не только вывести численность населения, а получить качественные данные по всем аспектам жизнедеятельности человека, которые касаются уровня образования, знания языков, брачного состояния, структуры семьи, есть ли ограничения жизнедеятельности, трудовые вопросы, источники доходов», - отметил спикер.


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#Общество   #Перепись населения  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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