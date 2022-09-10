Переосвидетельствование инвалидности будет переведено на автоматический режим - депутат

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Казахстане законодательно разработаны льготы, улучшающие жизнь людей с инвалидностью. Государство немало делает в этом направлении. О предоставлении равных возможностей каждому гражданину, об обеспечении здоровья нации говорится в Послании Главы государства народу Казахстана «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество», передает корреспондент МИА «Казинформ».

17-летняя жительница Тараза Умидахон Ахунджанова с рождения прикована к инвалидной коляске. В этом году она успешно окончила школу, сдала ЕНТ и стала студенткой факультета психологии ТарРУ имени М.-Х. Дулати. С детства она мечтала стать психологом, оратором, философом.

Умидахон Ахунджанова известна жамбылцам своим уникальным поэтическим даром, в ее творческой копилке уже три поэтических сборника - «Секрет счастья», «Радуга жизни» и «Чудо женщины».

В ее поэтических произведениях видна не по годам житейская мудрость, ощущение счастья и радости за каждый прожитый день, за возможность преодолевать трудности, любоваться красотой этого мира.

Это активный человек, любящий общение, выступления перед широкой аудиторией. В свое время Умидахон стала участницей проекта «Жизнь без границ», реализуемого в рамках глобальной инициативы ООН ЮНИСЕФ «Поколение без границ» - мотивация людей с ограниченными физическими возможностями. Она одинаково легко и увлекательно выступала перед слушателями и в своей родной школе в Таразе, и на форуме проекта «Жизнь без границ» в городе Шымкенте, своим собственным примером доказывая, что внешние препятствия и физические трудности не способны сломить волю к творчеству и стремление к победе.

«Единственно, чего боится Умидахон – это переосвидетельствования инвалидности по ДЦП, которые раньше проводились ежегодно. Пройти на инвалидной коляске все кабинеты и инстанции, все осмотры и анализы, получить в очередной раз такое же свидетельство об инвалидности – это было, как пройти семь кругов ада», - говорит мама Умиды Гульнора Ахунджанова.

По ее словам, сейчас переосвидетельствование инвалидности им дали на пять лет, но это не решает проблемы.

«Честно говоря, я в шоке – зачем так мучить каждый раз? Одна надежда – на изменения в здравоохранении, о которых говорил Президент нашей страны Касым-Жомарт Токаев в своем Послании. Поэтому ожидаем кардинального пересмотра системы оказания медицинской помощи, и особенно для людей с инвалидностью, которым очень непросто приходится в этой жизни», - говорит Гульнора Ахунджанова.

Ситуацию прокомментировала депутат Мажилиса Парламента РК Лариса Павловец.

«Сейчас переосвидетельствование инвалидности по ДЦП будет переведено на автоматический режим. Не надо будет ездить с ребенком по всем больницам и поликлиникам. Вступает в силу закон с поправками, в котором прописано автоматическое переосвидетельствование. Если ребенок стоит на Д-учете, он не должен ходить с родителями по этим кабинетам. Родители сдают документы, они автоматически обрабатываются при постановке на учет, при получении инвалидности». - сообщила спикер.

Мажилисмен подчеркнула, что только один раз надо прийти и получить освидетельствование для постановки на учет. А переосвидетельствование будет автоматически.

«Природой так устроено, что, когда что-то забирается, другое дается. Такие заболевания – это очень больно. Есть дети с ДЦП неходячие, но они талантливы в другом, прекрасно рисуют, сочиняют стихи, музыку. И таким детям не следует замыкаться в себе, надо развивать свои таланты. Мы говорим о той реабилитации, чтобы не усугубить свое состояние. Нужно продолжать бороться, развиваться, двигаться. Это, конечно, адский труд и огромнейшая заслуга родителей, которые ежедневно, ежечасно находятся рядом с таким ребенком», - говорит депутат Мажилиса Парламента РК Лариса Павловец.

Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил с Посланием народу Казахстана на совместном заседании палат Парламента РК. Одно из кардинальных направлений развития страны, озвученных Главой государства - «Стратегические инвестиции в будущее страны», где обозначено обеспечение здоровья нации, системные вопросы развития здравоохранения.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости запуска системы добровольного медстрахования.

«Люди – главная ценность нашей страны. Поэтому справедливое распределение национальных богатств и предоставление равных возможностей каждому гражданину – ключевая цель наших реформ. Гармоничное развитие общества возможно только при условии обеспечения здоровья нации. Несмотря на реформы в сфере здравоохранения, состояние данной отрасли оставляет желать лучшего», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

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