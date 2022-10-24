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    «Переобуть» автомобили призывают водителей СКО

    24 Октября 2022, 20:44

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские обратились к водителям с просьбой вовремя заменить автомобильные шины на зимние, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В регионе наблюдается неустойчивая погода. Погожие дни резко сменяются погодой с осадками – дождем и снегом – и понижением температуры воздуха. По этой причине полицейские обратились к жителям области.

    «Управление местной полицейской службы рекомендует жителям и гостям области строго соблюдать правила дорожного движения и своевременно заменить автомобильные шины на зимние. Это позволит водителям уверенно справляться с дорожными ситуациями, связанными с неблагоприятными погодными условиями. В период межсезонья необходимо помнить о простых, но эффективных советах: снижать скорость и увеличивать дистанцию между транспортными средствами», - отметили в департаменте полиции.

    В ближайшие дни вновь ожидается ухудшение погоды. Согласно прогнозу РГП «Казгидромет», 25-го октября на западе и севере области пройдет снег с дождем. Температура воздуха днем составит 2-7 тепла, ночью – 0 – минус 5 градусов. 26-го октября ожидается низовая метель и гололед.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Транспорт Общество Погода
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