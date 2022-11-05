Перенос VIP-терминала объяснили в аэропорту Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В международном аэропорту Алматы начались работы по переносу VIP-терминала - исторического здания, построенного в 1947 году и внесенного в Государственный список памятников истории и культуры местного значения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе международного аэропорта города сообщили, что в соответствии со статьей 29 Закона РК «Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия» перемещение памятника допускается, если его перемещение и изменение повлекут улучшение условий его сохранения.

«В этой связи перемещение допускается решением местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения, столицы на основании заключения историко-культурной экспертизы на памятники истории и культуры местного значения по согласованию с уполномоченным органом», - отметили в пресс-службе воздушной гавани. Основанием для перемещения памятника послужили постановление акимата Алматы от 11 ноября 2020 года «О перемещении памятника истории и культуры местного значения «Аэропорт (Аэропорт международных линий)», заключение историко-культурной экспертизы Научно-исследовательского и проектного филиала РГП «Казреставрация» от 31 октября 2022 года и протокол от 1 ноября 2022 года специальной комиссии по вопросам историко-культурного наследия Министерства культуры и спорта РК.



В аэропорту города уточнили, что перемещение памятника архитектуры подразумевает его воссоздание с существующими декоративными элементами на новом месте. Декоративные элементы здания определяют его культурно-историческое значение как памятника. Здание будет воссоздано и сохранит оригинальный вид следующих декоративных элементов: витражное заполнение оконных проемов, декоративные рельефно-орнаментированные панно на боковых фасадах, многопрофильный карниз с рельефно-орнаментированным карнизом по периметру, пештак, «сталактитовый» карниз пилонов пештака, трехчетвертные орнаментированные колонны национального ордера по углам пилонов, витраж арочного проема, башня (бельведер) со шпилем, ажурный парапет по всему периметру кровли. «В данном случае, в рамках реализации строительства нового Международного пассажирского терминала, памятник со всеми декоративными элементами будет перемещен в радиусе 420 метров на территории Международного аэропорта Алматы, тем самым это позволит улучшить условия по сохранению здания как памятника истории и культуры», - заключили в аэропорту. Ранее сообщалось о начале сноса VIP-терминала международного аэропорта Алматы.



