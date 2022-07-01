Перенос техобслуживания из России в Казахстан не имеет отношения к задержкам - Air Astana

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В начале июня в авиакомпании Air Astana заявили о переносе технического обслуживания самолетов из России в столицу Казахстана. Этот факт никак не связан с участившимися жалобами пассажиров на задержки рейсов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«(Перенос) никакого отношения не имеет (к задержкам). Дефицита кадров нет», - говорится в ответе на официальный запрос МИА «Казинформ».

По данным авиакомпании, пунктуальность рейсов в июне составила 64%. Пунктуальность рейсов с задержкой не более 1 часа составила 88%. Львиная доля задержек с 1 по 25 июня пришлась на цепные задержки рейсов. Далее идут задержки по техпричине и ограничения со стороны аэропортов и органов обслуживания воздушного движения. В десятку причин наиболее длительных задержек в июне входят наземное и перронное обслуживание, ротация экипажей, повреждения воздушного судна, задержки, связанные с пассажирами (забыли вещи, деструктивные либо транзитные пассажиры), заправка топливом, иммиграционные вопросы, погодные условия.

В группе компаний, как сообщили в Air Astana, 38 самолетов, из них два получили в этом году. Возраст самолетов – четыре года.

Ранее в Комитете гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК участившиеся задержки связали также с ростом пассажиропотока на внутреннем рынке авиаперевозок.