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    Перенесут ли алматинский рынок автозапчастей Car City за город

    13 Октября 2022, 14:54

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Один из крупных рынков автозапчастей Car City просят перенести за город алматинцы. Жители близлежащих домов недовольны отсутствием парковок и прогулочной зоны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Житель микрорайона Аксай заявил, что на территории рынка Car City каждый день собирается тысяча машин из Алматы и области.

    «Приехавшие на базар заезжают к нам во дворы, из-за чего места для парковки и просто прогулок нет, территория загажена. Просим вас убрать автобарахолку за город», - обратился к акиму мужчина.

    Аким Алматы Ерболат Досаев заявил, что в городе есть 56 базаров, которые не должны находиться в черте мегаполиса.

    «Это проблема, над которой мы работаем, но решить ее непросто. Первое, с чем сталкиваемся, права собственности. Акты собственности на землю, к сожалению, выданы, и давно. И если переносить любой объект, нужно иметь место, куда перенести, кроме того, собственнику нужно предложить что-то вместо. Но это не значит, что сделать ничего нельзя. Есть факты нецелевого использования арендованных участков. Например, СТО и другие постройки под линиями электропередачи. Это незаконно. Можно и нужно убирать. По видам деятельности тоже нужно разобраться: что законно, что незаконно, что можно, что нельзя. Давайте, начнем с малого и приведем в порядок. Поручаю акиму района совместно с прокуратурой начать эту работу», - сказал аким.


    Фото:carcity.kz

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Акимат Общество Ерболат Досаев
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